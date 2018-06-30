محللون يتوقعون استمرار التحركات الإيجابية للبورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري

- البورصة تعيد التجربة على مستوى 16570 نقطة الأسبوع المصطفى طلعت: توقع محللون فنيون استمرار التحركات الايجابية للبورصة المصرية، خلال تعاملات، الاسبوع الجاري، مع إعادة التجربة على مستوى 16570 نقطة، التي وصل اليها السوق في إطار محاولة التحرر من الحركة التصحيحية.وقال سامح غريب ر

– البورصة تعيد التجربة على مستوى 16570 نقطة الأسبوع ال مصطفى طلعت:

توقع محللون فنيون استمرار التحركات الايجابية للبورصة المصرية، خلال تعاملات، الاسبوع الجاري، مع إعادة التجربة على مستوى 16570 نقطة، التي وصل اليها السوق في إطار محاولة التحرر من الحركة التصحيحية.

وقال سامح غريب رئيس قسم التحليل الفني بشركة “الجذور” لتداول الأوراق المالية أن المؤشر الرئيسي قد إرتد لأعلى من مستوى الدعم 15750 نقطة، وصولًا للمقاومة 16570 نقطة، ليمر بحركة جنى أرباح مطلع الاسبوع، قبل ان يتمكن فى من العودة للإرتفاع عند 16349 نقطة أخر جلسات الإسبوع.

وأوضح غريب أن المؤشر يستهدف مستوى المقاومة 16570 نقطة مرة أخرى ثم 16800 نقطة، فى حين أصبح أقرب دعم عند 16140 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشر السبعيني، أكد رئيس قسم التحليل الفني بشركة “الجذور” لتداول الاوراق المالية انه ما زا يحاول الإرتداد لأعلى من 790 نقطة، ويتحرك حاليًا بين هذا المستوى والمقاومة 820 نقطة.

وفي سياق متصل، توقع سعيد الفقي مدير فرع شركة “اصول” لتداول الاوراق المالية استمرار صعود السوق صوب 16600 نقطة مرة اخري اذ ان الثبات اعلي هذا المستوي يدفعنا الي 17000 نقطة خلال الفترة القادمة.

يذكر أن البورصة شهدت أداءاً متبايناً، الأسبوع المنقضي، اذ صعد المؤشر الرئيسي وحيدا بنسبة 0.02% عند 16349 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.83% عند 805 نقاط، ونظيره الأوسع نطاقًا بـ 0.03% عند 2062 نقطة.

وذكر تقرير البورصة الأسبوعي تصدر قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك، أنشط القطاعات من حيث كمية التداول، وتزيل القائمة قطاع الكيماويات، وسجل السوق قيم تدول قدرها 2.8 مليار جنيه.