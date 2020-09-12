محللون: هذه الأسهم الأكثر استفادة من الخفض المتوقع لأسعار الغاز

قال محللون إن هناك عدد من الأسهم سيحقق أداء إيجابيا الأسبوع الحالي على خلفية الخفض المرتقب لأسعار الغاز للصناعات، والذي ستحسمه اللجنة الوزارية لتحديد أسعار الطاقة في اجتماعها الثالث.

في صناعات الحديد والبتروكيماويات

وأكد الخبراء أن السهمين الأكثر استفادة من الخفض المتوقع لأسعار الغاز هما حديد عز، و سيدي كرير، وأيضا أبو قير للأسمدة وإن كان بنسبة استفادة أقل.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن سهمي سهم حديد، وسيدي كرير سيحققان أقصى استفادة من الخفض المتوقع لأسعار الغاز متوقعا اتجاه الأول نحو 8.30 جنيه، مقارنة بـ 7.5 جنيه الأسبوع الماضي، والثاني صوب 8.80 جنيه، نظير 8.3 جنيه نهاية الأسبوع المنقضي.

ولفت عبدالقادر إلى أن سهم أبو قير يستهدف مستويات 21.80 جنيه حال تجاوزه مستويات 19.22 جنيه لأعلى.

وأكد الأعصر رأي عبدالقادر، متوقعا اتجاه حديد عز نحو 8.20 جنيه، و الثاني صوب 9 جنيهات، كما رجح تحرك سهم أبوقير صوب 20 جنيها، مقارنة بـ 18.9 جنيه الأسبوع المنتهي.

وأكد كل من عبدالقادر، والأعصر أن سبب استفادة حديد عز وسيدي كرير، أنهما يعتمدان على الغاز في صناعتهما بنسبة 95% .

يذكر أنه في حالة إجراء خفضا لأسعار الغاز فإنه سيعد الخفض الثالث، الذي ستجريه اللجنة، بعد قيام مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، بتشكيلها لمراجعة أسعار الطاقة كل 6 أشهر.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول في نفس شهر تشكيلها، وأجرت خفضا سعر الغاز لبعض الصناعات.

وكان اجتماعها الثاني في مارس الماضي، و قررت تخفيضا جديدا في أسعار الغاز للصناعات إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت بدلًا من 8 دولارات، بينما الحديد والصلب، والألمنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلًا من 7 دولارات.