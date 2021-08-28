محللون: لويدز للتأمين فى حاجة مُلحة لزيادة أسعاره لتعويض خسائره

أكد المحللون في شركة “إنشورانس داتا لاب” الاستشارية والاستشارية أنه على الرغم من الزيادات الكبيرة في أسعار لويدز للتأمين خلال الأشهر الأخيرة ، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الارتفاعات مرة أخرى لتعويض الخسائر في سوق لويدز.

أشارت الشركة إلى أن أقساط تامين لويدز زادت بأكثر من 50٪ على أساس سنوي في كل ربع سنة منذ بداية الوباء وحدث تحسن فى أسعار التأمين.

لكنها حذرت من أن الضغوط المالية ستستمر في التأثير على الأعمال التجارية مع استمرار اقتصادات العالم في الخروج من الوباء.

2 مليار جنيه خسائر نتيجة تدهور أداء الإكتتاب

ودفعت جائحة Covid-19 سوق لويدز إلى تكبد خسائر تجاوزت 2 مليار جنيه إسترليني لعام 2020 ، والتي كانت أسوأ بأكثر من 1.6 مليار جنيه إسترليني من خسارة الاكتتاب البالغة 0.4 مليار جنيه إسترليني لعام 2019/، بحسب الشركة.

كانت هذه الخسائر مدفوعة بتدهور أداء الاكتتاب في سوق الخسائر المالية على وجه الخصوص ، حيث انخفض خط الأعمال إلى 656.5 مليون جنيه إسترليني لخسارة الاكتتاب لعام 2020 ، وفقًا لـ Insurance DataLab.

كما انخفض إجمالي الناتج المحلي عبر سوق الخسائر المالية بأكثر من الربع ليصل إلى 530.2 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2020 ، مقارنة بـ 739.1 مليون جنيه إسترليني في عام 2019 و 946.3 مليون جنيه إسترليني لعام 2018 ،مع تضاعف مطالبات توقف الأعمال وغيرها من مطالبات الخسائر المالية بأكثر من أربعة أضعاف خلال الـ 12 شهرًا الماضية .

السيارات احدى الفروع الرابحة لتوقفها عند الإغلاق

وحذرت شركة التأمين DataLab من أن “شركات التأمين يجب أن تستعد لمزيد من الإخفاقات بين قاعدة عملائها ،والتي ستضيف فقط المزيد من الضغط الهبوطي على قاعدة أقساط متقلصة بالفعل في جميع أنحاء سوق لويدز بالكامل

و حقق فرعان أعمال فقط أرباح الاكتتاب لعام 2020 ، حيث سجلت أعمال السيارات ربحًا يزيد عن 42.2 مليون جنيه إسترليني لعام 2020 ، مدعومًا بتقليل أميال القيادة أثناء الوباء.