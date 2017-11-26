محللون: قطاع العقارات يدعم ارتفاعات البورصة الأسبوع الحالي

المال - خاصتوقع محللون وبنوك استثمار، أن يدعم قطاع العقارات السوق في تحقيق ارتفاعات جديدة، الأسبوع الحالي، عقب تصدره قطاعات البورصة الأعلى تداولات خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعد تجاوز السوق تداعيات حادث العريش الإرهابي، بجلسة الأحد.وقال المحللون إن السوق سيعاود ارتفاعاته عقب جلسة، اليوم الأحد،

المال – خاص

توقع محللون وبنوك استثمار، أن يدعم قطاع العقارات السوق في تحقيق ارتفاعات جديدة، الأسبوع الحالي، عقب تصدره قطاعات البورصة الأعلى تداولات خلال الأسابيع الماضية، وذلك بعد تجاوز السوق تداعيات حادث العريش الإرهابي، بجلسة الأحد.

وقال المحللون إن السوق سيعاود ارتفاعاته عقب جلسة، اليوم الأحد، المتوقع أن تظهر عليها تداعيات العملية الإرهابية التي وقعت بالعريش الجمعة الماضية.

وأكد بنك استثمار فاروس أن هناك أسهم بقطاع قطاع العقارات تتمتع بجاذبية، وهي مصر الجديدة، ومدينة نصر، وطلعت مصطفى، وإعمار.

وقال بنك الاستثمار، في تقرير لها، إن السوق قد يتعرض إلى ضغط خلال جلسة اليوم الأحد “فقط” على خلفية الهجوم الإرهابي، لافتاً إلى أن ردود الأفعال على الأحداث الإرهابية السابقة لم تدم إلا ليوم واحد فقط.

وأضاف تقرير حديث صدر عن شركة أمان لتداول الأوراق المالية، أن عدد من أسهم قطاع العقارات ستحقق ارتفاعات جديدة الأسبوع الحالي، وسط اتجاه المؤشر الثلاثيني إلى مستويات 14300 نقطة.

وأشار محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بأمان، إلى أن الأسهم التي تستهدف ارتفاعات جديدة هي مصر الجديدة للإسكان والتعمير ليتجه نحو مستويات 29.20 جنيه، وسهم طلعت مصطفى متجهًا 9.85 جنيه، وسهم الشمس للإسكان متجهاً لمستويات 8.80 جنيه، وبورتو جروب القابضة لمستويات 0.40 جنيه.

واتفق تقرير أمان مع فاروس، لافتًا إلى أن تداعيات الحادث الإرهابي الذي وقع الجمعة الماضي ستظهر بجلسة الأحد، وسرعان ما سيتجاوزها السوق، ليعاود ارتفاعاته خلال باقي جلسات الأسبوع.

يشار إلى أن قطاع العقارات تصدر قطاعات البورصة الأعلى ارتفاعًا من حيث كمية التداول خلال الأشهر الماضية، بدعم من الأسهم المذكورة سابقاً، وسهم وبورتو جروب القابضة.

من جانبه، توقع عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، تحقيق السوق مكاسب الأسبوع الحالي، بدعم صفقة استحواذ الوطنية لمنتجات الذرة، والتي سيعاود المستثمرين ضخ مكاسبها بالسوق، وقيام المؤسسات بإعادة ضخ الأرباح المحققة من عمليات جني الأرباح المحققة في الأسبوع السابق.

وتوقع خليفة قيام المؤسسات بعمليات شراء انتقائية على أسهم الشركات صاحبة الأداء المالي الإيجابي بقيادة قطاع البنوك والعقارات.

وزرع مسلحون -الجمعة الماضية- عبوة ناسفة بمسجد الروضة بمنطقة بئر العبد غربي مدينة العريش عاصمة شمال سيناء، كما ترصدوا للمصلين الناجين، والذين تدافعوا خارج المسجد ما أسفر بحسب البيانات الرسمية عن 305 شهداء، وإصابة 128 آخرون، في حادث يعد الأكثر دموية وبشاعة بين الهجمات التي شهدتها مصر.