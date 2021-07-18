محللون فنيون: 5 أسهم تجنى ثمار ارتفاعات أسعار السلع عالميا

انعكست ارتفاعات أسعار السلع عالميًا بشكل إيجابى على 5 من أسهم شركات البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، ما تُرجِم فى النتائج المالية لهذه الشركات، و رسم نظرة مستقبلية تبشر بمزيد من الصعود لهذه الأسهم، وفقا لخبراء التحليل الفنى.

وقال محللون فنيون لـ«المال»، إن الأسهم التى حققت أكبر استفادة من ارتفاعات أسعار السلع عالميا هى سهم حديد عز، و مصر للألمونيوم، وسيدى كرير للبتروكيماويات، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة –موبكو.

1.35 مليار جنيه أرباح «حديد عز» وتراجع خسائر «مصر للألومنيوم» فى الربع الأول 2021

وتحولت شركة حديد عز للربحية بالربع الأول من العام الحالى ليصل صافى أرباحها إلى 1.18 مليار جنيه، مقارنة بخسائر قيمتها 1.35 مليار جنيه الفترة المماثلة من العام الماضى، كما ارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الحالى إلى 13.49 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 10.78 مليار جنيه فى الربع المقارن من 2020.

وتراجعت خسائر «مصر للألومنيوم» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الماضى، بنسبة %65.9، على أساس سنوى، لتصل خسائرها إلى 347.72 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 1.02 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 8.14 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.57 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.

وكان إيهاب العلوانى، مسؤول علاقات المستثمرين فى مصر للألومنيوم قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن الشركة تواصل حصد مكاسب ارتفاع أسعار المعدن عالميا مما يؤهلها للاستمرار فى خفض خسائرها، وربما التحول للربحية بنهاية العام المالى الحالى.

ولفت إلى أن مصر للألومنيوم رفعت أسعار البيع بواقع 2000 جنيه فى يونيو الماضى ليصل سعر الطن إلى 50 ألف جنيه نتيجة ارتفاع سعر المعدن فى البورصة العالمية إلى 2450 دولارا/للطن، مقارنة مع 2300 دولار للطن فى مايو.

وحققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» ارتفاعًا فى أرباحها بنسبة 48.5 % على أساس سنوى، حيث سجلت صافى ربح بلغ 792.66 مليون جنيه، مقابل 533.6 مليون جينه خلال نفس الفترة من 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتسجل 1.99 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.8 مليار جينه خلال نفس الربع من العام الماضى.

وتحولت شركة سيدى كرير للربحية فى الربع الأول بدعم نمو مبيعاتها، حيث أظهرت القوائم المالية للشركة أرباحاً بلغت 151.74 مليون جنيه جنيه، مقابل خسائر بلغت 31.28 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجارى إلى 1.3 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 951.05 مليون جنيه فى الربع المقارن من العام الماضى.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى، ارتفاع أرباحها بنسبة 14.5 % على أساس سنوى، وأرجعت الشركة نمو إيراداتها إلى حزمة من الأسباب تضمنت ارتفاع متوسطات أسعار التصدير.

وبلغت أرباح الشركة 2.44 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 2.13 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى، وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 6.3 مليار جنيه، مقابل 5.8 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى السابق.

وقالت منى مصطفى، مدير التداول فى شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن السبب الأساسى لارتفاع أسعار السلع عالميا يرجع إلى عودة الأنشطة الاقتصادية للعمل، عقب فترة التوقف التى شهدتها خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا.

وتوقعت مصطفى، انعكاس ارتفاعات أسعار السلع عالميا على أرقام التضخم محليا خلال شهر يونيو –لم يتم إعلانها بعد-.

من جانبها قالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن العرب أكثر اهتمامًا الفترة الراهنة بقطاع البتروكيماويات، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تحرز أسهم الأسمدة والبتروكيماويات ارتفاعات تتراوح بنسب بين 30 و %50 بنهاية العام الحالى.

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن أسهم شركات حديد عز، ومصر للألمونيوم، و سيدى كرير، وأبو قير، وموبكو، أمامها فرص للصعود حتى نهاية العام الحالى.

سهم «حديد عز»

وعلى صعيد سهم «حديد عز»، قال جمال الدين، إنه يستهدف مستويات تتراوح بين 18 و 20 جنيه حتى نهاية العام الحالى، لافتًا إلى أن السهم مازال أمامه فرص للصعود، بجانب فرصة لاضافة المراكز مع الانخفاضات بالنسبه للمستثمرين طويلى ومتوسطى الأجل.

«حديد عز» يستهدف مستويات بين 20 إلى 22 جنيها

وقالت منى مصطفى، مدير تداول فى شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن سهم حديد عز يشهد اتجاه صاعد على المدى المتوسط، و حركة إيجابية الفترة الراهنة تؤهله لمستويات 22 جنيه حتى نهاية 2021، طالما استقر أعلى مستوى 12.60 جنيه.

وتوقعت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية إن السهم يستهدف مستويات 18 جنيه بنهاية السنة الحالية.

مصر للألومنيوم

وأكد جمال الدين، أن السهم اذا ظل اعلى منطقه الدعم بين 13.30 – 14.50 جنيه فلا تزال امامه فرصة للصعود لمستويات 21.50 جنيه، اذا تجاوز المقاومه الاولى حاليا عند مستوى 18.40 جنيه.

فيما توقع بنك استثمار فاروس سعرا مستهدفا للسهم عند 18 جنيها، بارتفاع متوقع %4.

«مصر للألمونيوم» يتجه صوب 30 جنيها.. و«أبوقير للأسمدة» نحو 25

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن السهم أمامه فرصة للوصول الى مستويات 23 جنيها بنهاية السنة الحالية، مشيرة إلى أن السهم يشهد أداءًا قويا مدعوما بأداء الشركة، نتيجة ارتفاعات المعدن بالبورصات عالميا.

ومن جانبها قالت منى مصطفى، مدير تداول فى شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن السهم يشهد أداءًا صاعدا على المدى المتوسط، مستأنفا الارتفاعات المحققة منذ منتصف 2020، ليتجه نحو 27 و 30 جنيه بنهاية السنة الحالية.

أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن سهم «أبوقير للأسمدة» يشهد حركة تصحيحية، ويحتفظ باتجاهه الصاعد على المدى الطويل، طالما استقر أعلى مستويات 16.30 جنيه، لافتا إلى أن السهم أمامه فرصة لاختبار مستويات 22 و 24 حتى نهاية العام الجارى.

وأوضح أن مستويات 24 جنيه، تمثل مستويات مقاومة هامة للسهم وفى حالة اختراقه سيفتح المجال لتحقيق مستهدفات جديدة.

ومن جانبها قالت منى مصطفى، مدير تداول فى شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، ان سهم أبو قير هو الأفضل فى قطاع البتروكيماويات، متوقعة ان اجتذاب مستثمرين جدد للورقة المالية، ومرجحة وصوله لمستويات تتراوح بين 22 و 24 جنيه.

بينما حدد بنك استثمار فاروس سعرا مستهدفا للسهم عند 25.58 جنيه، بارتفاع متوقع %28، مع توصية بزيادة الوزن النسبى.

مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن السهم أمامه فرصة للصعود على المدى الطويل، طالما ظل مستقرا أعلى مستوى 64 جنيها،.

«موبكو» يتحرك نحو 100 جنيه بنهاية 2021.. و«سيدى كرير» إلى 14

ولفت الى أن السهم يعطى إشارات لاختراق مستوى مقاومة هام عند 79.75 جنيه، والذى يتيح اختراقه الوصول لمستويات تتراوح بين 94 : 100 جنيه لآخر العام.

بينما توقعت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، تحرك السهم نحو مستويات 110 جنيه حتى نهاية العام الحالى.

سيدى كرير للبتروكيماويات

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن سهم «سيدى كرير» لديه مستهدف صاعد لآخر العام الجارى، حتى مستوى 14 جنيه، بينما يمثل مستوى 11.28 جنيه حماية أرباح للمستثمر غير المُخاطر.

وقال بنك استثمار فاروس إنه يتوقع سعر مستهدف لسهم سيدى كرير عند 13.40 جنيه، بارتفاعا نسبته %9، فيما يُتداول السهم حاليا عند مستويات 12.4 جنيه.