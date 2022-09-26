محللون فنيون: حركة إيجابية لأسعار أسهم العقارات حتى نهاية العام (جراف)

توقع محللون فنيون حركة سعرية إيجابية لأسهم القطاع العقاري حتى نهاية العام الحالي، على خلفية ضعف العملة المحلية، وسط توصية بالشراء على أسهم القطاع بشكل عام، مع الإشارة إلى أن الأسهم الأفضل هي مدينة نصر، ومصر الجديدة.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية إن الحركة السعرية لأسهم القطاع ستكون إيجابية حتى نهاية العام الحالي.

الشهر ترتيب القطاع من حيث التداولات النسبة من الإجمالي القيمة (بالمليار جنيه) يناير الأول 20% 3 فبراير الثاني 19.7% 3 مارس الثالث 12.5% 3.32 إبريل الثالث 12.6% 1.78 مايو الثاني 15.3% 2 يونيو الأول 22% 2.88 يوليو الثاني 19.1% 2.33 أغسطس الأول 22.1% 7 حركة المؤشر القطاعي للعقارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي

وأوضحت دعاء زيدان أن قطاعى الإسكان والبتروكيماويات هما القطاعان الأنشط بالسوق، والحركة السعرية فى أسهمهما قوية بالتبادل.

وأشارت إلى أن العقارات مستفيد من ضعف قيمة الجنيه، وأوصت بالشراء لأسهم القطاع بشكل عام، لافتة إلى أن أفضل سهمين هما مدينة نصر، ومصر الجديدة.

ووضعت دعاء زيدان مستهدفات حزمة من أسهم القطاع حتى نهاية العام الحالي، ومنها مصر الجديدة عند مستوى 7.50 جنيه، وبالم هيلز عند 1.80 جنيه، ومدينة نصر عند 4.50 جنيه، والشمس للإسكان عند 9 جنيه، وطلعت مصطفى عند 8.50 جنيه، وأوراسكوم للتنمية عند 6.50 جنيه.

وقالت عصمت ياسين، رئيس تداولات الأفراد فى شركة أسطول لتداول الأوراق المالية إن القطاع العقارى سجل نموًا مطردًا خلال العام الحالى.

وأشارت إلى أن القطاع يشهد عودة الحراك النشط الذى انعكس على حركة الأسهم المقيدة فى سوق الأوراق المالية، حيث تصدر قائمة أنشط الأسهم مجموعة طلعت مصطفى، والذى دعمه ارتفاع معدلات البيع للوحدات بمشروع نور المقابل للعاصمة الإدارية بعد أن شهد بعض الانكماش خلال جائحة كورونا، وبالرغم من ذلك السهم يتحرك على ثبات فى المنطقة العرضية من 7.4 إلى 8 جنيهات صعودًا وهبوطًا.