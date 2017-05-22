محللون فنيون: البورصة مرشحة لمواصلة التراجع صوب 12600 نقطة

توقع محللون فنيون أن تواصل البورصة المصرية تراجعاتها خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بعد قرار البنك المركزى رفع سعر الفائدة بـ2% مرجحين إغلاق المؤشر الرئيسي عند مستويات 12600 نقطة عقب كسر مستوى الدعم 12820 نقطة.

وتوقع المحللون أن تواصل البورصة تراجعاتها على المدى القصير خلال باقي جلسات الأسبوع الحالى نحو مستويات 12000 نقطة.

وهوت مؤشرات البورصة شكل جماعي بصورة واضحة عقب مرور ساعة من التعاملات متأثرة بقرار المركزي رفع سعر الفائدة 2% أمس الأحد، حيث سجل المؤشر الرئيسي تراجعًا بنحو 2.03% عند 12710 نقطة، والمؤشر السبعيني بنحو 1.06% عند 584 نقطة، كما تراجع مؤشر “egx50” متساوي الأوزان بنحو 2.76% عند 2011 نقطة، إضافة لؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.25% عند 1364 نقطة .

وبلغ اجمالي قيم التداول 577 مليون جنيه خلال الساعات الاولى من الجلسة، ومن اجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 158 سهما، سيطر الارتفاع على أداء سيطر التراجع على أداء 132 سهما، وارتفع 7 أسهم، بينما لم يتغير 19.

من جانبه، قال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل بشركة “بلتون” المالية، إن هبوط المؤشرات بمعدل 2% في مستهل التعاملات الصباحية، يُعد بداية النزول، مرجحًا أن تواصل التراجع مع استهداف المؤشر الرئيسي مستوى 12000 نقطة خلال الـ7 جلسات المقبلة.

وتوقع عجينة، أن تشهد مؤشرات البورصة حركة تصحيحية بسيطة لاحقًا، عقب رحلة التراجع التى ستشهدها.

وفي سياق متصل، توقع محمد عثمان، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “بيراميذر كابيتال” لتداول الأوراق المالية، أن تستكمل البورصة حركتها المتراجعة على المدى القصير، مرجحًا إغلاق المؤشر الرئيسي “egx30” بجلسة اليوم عند 12650 نقطة، ونظيره السبعيني عند 585 نقطة.

ورجح عثمان استهداف المؤشر الرئيسي مستوى 12345 نقطة خلال جلسات الأسبوع الحالى، على أن يتحرك نظيره السبعيني بين مستويات 585 – 580 نقطة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، أمس الأحد، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%.