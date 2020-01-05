محللون: صعود أسعار البترول إلى 70 دولارا للبرميل هو أسوأ سيناريو في الربع الأول

أسواق البترول اعتادت افتراض الاسوأ مما يعني أن الكثير من المخاطر قد أثرت بالفعل على الأسعار

رجح محللون تحرك أسعار البترول في نطاق 60 إلى 70 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من العام الجاري معتبرين أن صعودها إلى 70 دولار سيكون هو اسوأ سيناريو يمكن توقعه للأسعار.

الأسبوع الجاري

وحسب تقرير لوكالة برومبرج، تتجه أسعار البترول للصعود خلال الأسبوع الجاري.

و حذرت الولايات المتحدة من أن إيران قد تهاجم السعودية مجددا ردا على اغتيال طائرة درون أمريكية أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين.

مهاجمة السعودية

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية الأحد عن تصاعد مخاطر شن هجوم صاروخي بالقرب من القواعد العسكرية ومنشآت الطاقة في السعودية.

ومن شأن أي هجوم من هذا النوع التسبب في تعطيل عمليات انتاج البترول في منطقة مهمة من العالم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ربما يتم استهداف أكثر من 50 موقع إيراني حال إتخاذ إيران إجراءات انتقامية ردا على مقتل قاسم سليماني.

أسعار الأسهم

وأدى اغتيال سليماني إلى خفض أسعار الأسهم ومن المتوقع أن تتصف تداولات الأسبوع الجاري بالتقلب.

وهبطت أسعار أسهم أرامكو بنسبة 1.7% الأحد. وارتفعت أسعار خام البترول في تداولات الجمعة.

صراع مباشر

وبدأ العمال الأمريكيون ينسحبون من الحقول النفطية العراقية.

واستعد المتعاملون لصعود أسعار البترول خلال الفترة المقبلة في ظل تصاعد مخاوف حدوث صراع مباشر بين الولايات المتحدة وإيران.

تداعيات غير مسبوقة

تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران كانت له بالفعل تداعيات غير مسبوقة على أسواق البترول. لكنها جميعا كانت قصيرة الأجل.

تهديدات متبادلة

واتهمت واشنطن طهران العام الماضي بشن هجوم على حاملة بترول وعلى أحد المنشآت النفطية لشركة أرامكو السعودية في سبتمبر الماضي.

وهددت القيادة الإيرانية بأنها ستستهدف المنشآت والقواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط عبر مليشياتها المنتشرة في المنطقة.

مضيق هرموز

وقام العراق ثاني أكبر منتج للبترول في منظمة الدول المنتجة للبترول بضخ نحو 4.65 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.

وتنتج السعودية والكويت وإيران مجتمعة نحو 15 مليون برميل يوميا، وتغادر معظم الصادرات البترولية الخليج العربي عبر مضيق هرموز الذي هددت إيران مررا سابقا بإغلاقه حال اندلاع حرب مع الولايات المتحدة.

المشتقات

وارتفعت أسعار المشتقات التي تستخدم للتأمين ضد مخاطر صعود الأسعار، وترجح التقديرات صعود تكاليف التأمين على ناقلات البترول مجددا بعد صعودها عقب الهجوم على منشآت أرامكو في سبتمبر الماضي.

قفزات سعرية

ويرى المحللون برغم هذا أن صعود أسعار البترول العام الماضي بنسبة 23% ربما يعني تقليص فرص حدوث زيادات سعرية أخرى. وارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 3.6% الجمعة الماضية لتصل إلى 68.60 دولار للبرميل.

وقال جعفر العطية العضو المنتدب لدى مجموعة المنار الاستشارية في أبو ظبي:” اعتادت أسواق البترول على افتراض حدوث الاسوأ. ويعني هذا أن الكثير من المخاطر العامة قد أثرت بالفعل على الأسعار.”

السيناريو الأسوأ

وتابع:” صعود الأسعار إلى مستوى 70 دولارا للبرميل سيكون هو السيناريو الاسوأ، واعتقد أن الأسعار ستظل هناك وأنها ستتحرك في نطاق 60 إلى 70 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من 2020.”

تهديد المعروض

وأضاف العطية أن مهاجمة الحقول النفطية الجنوبية في العراق سيشكل أكبر تهديد للمعروض.

وستواصل إيران استهداف ناقلات البترول ومنشآت الطاقة في المنطقة، حسب كريستوف روهل الباحث في شئون الطاقة والسياسات لدى جامعة كولومبيا وهارفرد.