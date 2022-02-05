محللون : شركات التأمين لديها فرص أكبر فى الابتكار وسد الفجوة التأمينية السنوات المقبلة

أكد المحللون في مؤسسة AM Best بأن هناك فرصًا كبيرة متاحة لشركات التامين والإعادة التي تسرع في الابتكار وسط ظروف السوق المعقدة بشكل متزايد.

في تقرير جديد لوكالة التصنيف الائتمان AM Best انعكست على مشهد المخاطر المتغير في سوق إعادة التأمين ، والذي يتأثر بشكل

متزايد بالتقدم التكنولوجي ، فضلاً عن نمو المخاطر الناشئة وغير الملموسة.

الاتجهات البيئية والتكنولوجية شكلت الواقع الحالى

أشار المحللون إلى أنه “على مدى العشر سنوات الماضية أدت الاتجاهات البيئية والتكنولوجية والاجتماعية إلى التطور السريع لمشهد المخاطر العالمي الذي تعمل فيه شركات التأمين وحاملو وثائقهم.

وأضافوا أن “المخاطر أصبحت أكثر تعقيدًا وترابطًا” ، مشيرين بشكل خاص إلى الاتجاهات الصعبة المتعلقة بانقطاع الأعمال السيبراني، والتنظيم والسمعة.

في الوقت نفسه ، لاحظت AM Best اتجاهات مناخية متغيرة وتركيزات أعلى من الأصول والمعيشة في المناطق المعرضة للخطر والتي تزيد من التكاليف المرتبطة بالكوارث الطبيعية.

التحول الرقمى يؤثر على المشهد بقوة

وقال تقرير وكالة التصنيف الائتمانى ان جائحة كورونا COVID-19 قدمت عرضًا واضحًا لكيفية تطور المخاطر العالمية المترابطة ،

وعمل على تسريع الاتجاهات الحالية التي تؤثر على مشهد المخاطر مثل التحول الرقمي والتحول إلى نماذج الأعمال القائمة على الأصول غير الملموسة.

لكن AM Best تعتقد أن فجوات التغطية الحالية ، فضلاً عن المخاطر الجديدة واحتياجات الحماية المتغيرة ، تمثل فرصة كبيرة لشركات التأمين.

وستكون معالجة فجوات الحماية هذه من خلال منتجات جديدة ومبتكرة وحلول إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية لنجاح الصناعة وأهميتها على المدى الطويل ، كما يقترح.

تطوير المنتجات سيقود السوق المرحلة المقبلة

“على الصعيد العالمي ، نلاحظ تعقيد الأعمال المتزايد ، وتحول ديناميكيات السوق والتقدم التكنولوجي ، والتي تشكل معًا شركات التأمين الصعبة. ولكن هناك أيضًا فرصًا للصناعة

“إذا تمكنت ، من خلال تحليل بيانات أكثر اكتمالًا وموثوقية ، من فهم محركات المخاطر بشكل أفضل ، والاعتماد المتبادل بينها

والعواقب المحتملة في حالة حدوث خسارة ، فستكون الصناعة في وضع يمكنها من تطوير منتجات جديدة تعالج بشكل أفضل نقل المخاطر المتطور وأوضح المحللون “احتياجات العملاء”.

“هناك أيضًا فرص لشركات التأمين لتقديم أكثر من مجرد حماية مالية خالصة من خلال توفير رؤى المخاطر وأدوات وخدمات إدارة المخاطر”.

تحسين المزيا التنافسية لموجهة التحديات

من وجهة نظر AM Best ، يعد الابتكار أمرًا بالغ الأهمية لنجاح جميع شركات التأمين على المدى الطويل ، حيث تسعى الشركات إلى تطوير مزايا تنافسية مستدامة والاستجابة بشكل أفضل للتحديات الخارجية.

لكنها حذرت أيضًا من أنه في عالم رقمي ومترابط بشكل متزايد ، هناك احتمال أكبر لتراكم كبير للمخاطر.

مع تطور المخاطر التي يقدمها الأفراد والشركات ، تعتقد AM Best أن فهم شركات التأمين لمحركات المخاطر وإمكانات تراكمها يجب أن يتطور أيضًا ، إذا أرادوا الحفاظ على القوة المالية.