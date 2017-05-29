محللون: رفع الفائدة ينذر بغياب صغار المستثمرين وإجهاض تنمية الـSME’s

دعاء حسني وشريف عمر وهبة محمد: توقع عدد من المحللين والمستثمرين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ«smes»، تأثر القطاع سلبا بتبعات قرار البنك المركزى، رفع سعر الفائدة %2 على الشركات العاملة به، فى ظل تبعات القرار التى يتوقع أن تبطئ حركة…

دعاء حسني وشريف عمر وهبة محمد:

توقع عدد من المحللين والمستثمرين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ«smes»، تأثر القطاع سلبا بتبعات قرار البنك المركزى، رفع سعر الفائدة %2 على الشركات العاملة به، فى ظل تبعات القرار التى يتوقع أن تبطئ حركة الأنشطة الاقتصادية ككل.

وقررت لجنة السياسة النقدية بـ«المركزى» فى اجتماعها الأحد الماضى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى %16.75 و%17.75 على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية لـ«المركزى» بواقع 200 نقطة أساس إلى %17.75، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75.

وعدد المحللون والمستثمرون، التأثيرات المحتملة لرفع سعر الفائدة على القطاع، وفى مقدمتها تقلص ضخ الاستثمارات فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لتفضيل المستثمر ادخار أمواله فى أوعية ذات عائد مرتفع، عوضا عن تحمل مخاطر السوق، وتكاليفها المرتفعة، كما تراجعت قدرة مستثمرى بورصة النيل، على البقاء والاستمرارية، لعدم رغبتهم فى تحمل مخاطر فى شراء أوراق مالية جديدة، ولجؤهم إلى أوعية إدخارية أكثر عائد بالبنوك، مع تزامن ذلك فى فقدان سوق المال دوره التمويلى للشركات صغيرة الحجم مؤخرا بسبب الخسائر المستمرة للمتعاملين بها، واستمرر معانتهم من ارتفاع التكاليف والمواد الخام.

وأشاروا إلى أن العائد المغرى لتفضيل الغالبية من الأفراد أو المستثمريين إدخار أوعيتهم الإدخارية فى البنوك، سينتج عنه تقلص حركة الإستهلاك من جانب الأفراد، كما أن زيادة العائد على تلك الأوعية سيقابله بالتبعية ارتفاع الفائدة على القروض الموجهة للشركات الكبرى وهو ما سيقلص حجم السلع الوسيطة التى ستطلبها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم سيؤثر ذلك على إجمالى المبيعات والأعمال لشركات الـsmes.

تأتى تلك المخاوف، رغم إعلان طارق عامر محافظ البنك المركزى، فى تصريحاته لـ«المال» مؤخراً، إستبعاده تعديل أسعار الفائدة على مبادرات البنك الخاصة ومنها مبادرة المشروعات الصغيرة وتمويل السلع الوسيطة لقطاع الصناعة على خلفية قرار لجنة السياسة النقدية رفع الفائدة على الجنيه 200 نقطة أساس خلال إجتماعها الأحد الماضى.

وكانت مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أطلقها البنك المركزى مطلع 2016، بعد توجيهات من الرئيس السيسى لدعم القطاع، وتتضمنت توجيه «المركزى» للبنوك بزيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الصغيرة والمتوسطة بنسبة لا تقل عن %20 من إجمالى محفظة قروض البنوك خلال 4 سنوات، وبفائدة %5، على ان يضخ القطاع المصرفى نحو 200 مليار جنيه خلال تلك الفترة فى صورة قروض جديدة.

ويقول أحمد مجدى، محلل ائتمان ببنك تنمية الصادرات سابقا، إن رفع الفائدة من شأنه زيادة الأعباء التمويلية والتشغيلية التى ستواجهها الشركات خلال الفترة المقبلة، خاصة فى نواحى الحصول على تمويلات أو دخول مساهمين.

وأضاف أن زيادة الفائدة الأساسية بنحو 200 نقطة أساس قد يضر بأداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة عامة لاسيما أن القرار قد يؤدى إلى تباطؤ حركة الأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى أنه ربما يقلص ذلك من حركة الاستهلاك من جانب الأفراد، لتفضل النسبة العظمى ادخار أموالها فى الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع، كما أن زيادة العائد على تلك الأوعية سيقابله بالتبعية ارتفاع الفائدة على القروض الموجهة للشركات الكبرى.

وأشار مجدى إلى أن ذلك سيقلص من حجم السلع الوسيطة التى تنتجها الشركات الصغيرة والمتوسطة والموجهة للشركات الكبرى، ومن ثم سيؤثر ذلك على إجمالى حجم المبيعات والأعمال لشركات الSMEs.

يشار إلى ان محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات قد اصدر بيانا شديد اللهجة، أوضح خلاله غضب المجتمع الصناعى من تداعيات قرار رفع سعر الفائدة الذى رأى انه صدر بصورة مفاجئة وفى توقيت غير مناسب، لما ستتكبده الصناعة المصرية من معاناة جديدة، بالإضافة إلى ما تحملته على مدار الأعوام السابقة بعد جهود بذلت لتعافى القطاع فى ظل صدمات عدة ناتجة عن اجراءات تصحيحة للأقتصاد من زيادة رسوم الطاقة والرسوم الضريبية وآثار التعويم ثم معدلات التضخم التى نتجت عن كل تلك الاجراءات، مضيفا أن القرار سيضيف أعباء جديدة تحد من قدرة الصناعة على التوسع والتطوير وتقلل من إمكانية جذب استثمارات جديدة، وسيؤثر سلبا على المنافسة التصديرية وفى مواجهة السلع المستوردة بالسوق المحلى أو الخارجى.

ويشير أحمد حسانين الرئيس التنفيذى لشركة كابيتال لينك للاستشارات المالية: بشكل عام قرار رفع أسعار الفائدة يضاعف معاناة الشركات متوسطة وصغيرة الحجم العاملة فى السوق المحلية، والعديد من الشركات تحاول الاقتراض البنكى لتمويل توسعات الا ان القرار سيجبر ملاك الشركات على الابتعاد تماماً عن فكرة الاقتراض البنكى مع ارتفاع اسعار الفائدة.

وأوضح ان الحكومة ما زالت تؤكد للجميع أنها تعمل فى اطار جزر منعزلة، ففى الوقت الذى تطمح لجذب مزيد من الاستثمارات وتم الانتهاء من اعداد قانون الاستثمار المنتظر، يخرج علينا المركزى برفع اسعار الفائدة، بما يجبر جميع المستثمرين على توظيف الاستثمارات بالبنوك وعدم ضخ اية استثمارات جديدة.

وأشار إلى أن سوق المال فقدت دورها التمويلى للشركات صغيرة الحجم خلال الفترة الاخيرة بسبب الخسائر المستمرة للمتعاملين وعدم رغبتهم فى تحمل ايه مخاطر فى شراء اوراق مالية جديدة تتبع شركات صغيرة الحجم بالبورصة.

قال أحمد زين رئيس مجلس ادارة شركة يوتوبيا للاستثمار العقارى، أن قرار ر المركزى قد جانبه الصواب فى توقيت رفع الفائدة بالبنوك، بسبب التأثيرات السلبية للقرار على مناخ الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات، وتسهيل اقراض الشركات العاملة فى السوق المحلية.

وأشار إلى أن الشركات صغيرة الحجم تعانى من ارتفاع التكاليف والمواد الخام بما يقلص من قدرتها على البقاء والاستمرارية، موضحاً ان القرار جاء ليزيد من الاعباء التمويلية والتشغيلية التى ستواجهها الشركات خلال الفترة المقبلة خاصة فى نواحى الحصول على تمويلات او دخول مساهمين جدد.

واستشهد بالتراجعات العنيفة للبورصة خلال الأيام التالية لصدور قرار المركزى، والتى ستجبر أيه شركة ترغب فى القيد ببورصة النيل أو السوق بوجه عام على اعادة التفكير الف مرة قبل الاستمرار فى خطوة القيد وطرح نسبة من الاسهم لتدبير تمويلات لتغطية التوسعات.

ورأى أن أغلبية الشركات المقيدة فى السوق ستلجأ خلال المرحلة المقبلة لتوظيف ايه سيولة متاحة لديها فى شراء اذون خزانة او ايداعها بالبنوك بهدف الحصول على العائد المغرى بجانب عدم الرغبة فى تحمل ايه مخاطر فى القطاع الذى تعمل به، قائلاً : أملك شركة عقارية وفى حالة وجود سيولة فساودعها بالبنك للحصول على عائد اوظفه فى المصروفات العمومية أو الادارية، كما ان هناك صعوبات متعلقة بارتفاع اسعار مواد البناء وزيادة التكاليف.

وأضاف أن رغم انخفاض الفائدة إلا أن عدد الشركات التى تلقت التمويل يعتبر قليل لاسيما ان بعض البنوك لازالت تعامل تلك المشروعات بنفس آلية نظيرتها الكبرى.

فيما استبعد عادل ناصر، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، تأثير قرار رفع البنك المركزى لسعر الفائدة، على زيادة تكلفة الاقتراض للمشروعات الصغيرة، مرجعاً ذلك إلى أن تلك المشروعات تقترض من البنوك فى إطار مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبفائدة لا تتجاوز %5.

وكشف ناصر عن بروتكول توقعه الغرفة التجارية بالجيزة عقب شهر رمضان، مع بنكى الأهلى ومصر، لدعم المشروعات الصغيرة فى الحصول على تمويلات فى إطار مبادرة البنك المركزى، مع إشتمال البروتكول على إمداد صغار المستثمريين بدراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم فى حال تطلب الأمر ذلك او تدريبهم على إعدادها للحصول على تمويل لمشروعاتهم.

وأيدته علياء المهدى، خبير الأقتصادى وعميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقاً، قائلة: «المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن تتأثر سلباً برفع سعر الفائدة %2 لأن الرئيس السيسى قد وجه البنك المركزى بإطلاق مبادرة لتمويل تلك المشروعات بفائدة %5 وبالتالى لن ترتفع تكاليف إقراضهم».

وأعلن المهندس علاء السقطى، رئيس أتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى وسائل الإعلام ترحيبه بإستثناء مبادرة البنك المركزى لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رفع سعر الفائدة البنكية على القروض الممنوحة لمشروعات القطاع، وإستمرار خضوعه لفائدة %5، وهو ما يعنى عدم المساس بتكلفة الإقراض للمشروعات الصغيرة التى تمثل %99.4 من حجم الاقتصاد المصرى وفقا للبيانات المعلنة من البنك المركزى.

يشار إلى أن علاء عز أمين عام الأتحاد العام للغرف التجارية، قد لفت فى تصريحاته لـ«المال» مؤخرا، ان القرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة لم يكن مفاجئا ً لمجتمع الاعمال وإنه كان متوقع تطبيقه الشهر الماضى، لافتا إلى أن قرار المركزى هدف للإسراع فى خفض معدل التضخم.

ويتوقع عز، أن يخفض المركزى سعر الفائدة مجدداً عقب اشهر معدودة، وخاصة مع إنتهاء شهور الصيف، وهذا ما أكد عليه شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد أن إجراء المركزى برفع سعر الفائدة لفترة مؤقتة وسيتم تعديله مجدداً إلا أنه لم يحدد توقيت محددا.

