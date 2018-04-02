محللون: خفض الفائدة يدعم الحركة الإيجابية للبورصة

مصطفى طلعت:أكد محللون ومتعاملون أن قرار البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة على الإيداع والاقتراض من شأنه دعم الحركة الإيجابية للبورصة لتصبح الحصان الرابح الفترة المقبلة.وأوضح المحللون أن القرار يفتح شهية المستثمرين على الدخول في سوق الأسهم، كما أنه يخفض المصروفات التمويلية من كاهل عدد كبير من الش

مصطفى طلعت:

أكد محللون ومتعاملون أن قرار البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة على الإيداع والاقتراض من شأنه دعم الحركة الإيجابية للبورصة لتصبح الحصان الرابح الفترة المقبلة.

وأوضح المحللون أن القرار يفتح شهية المستثمرين على الدخول في سوق الأسهم، كما أنه يخفض المصروفات التمويلية من كاهل عدد كبير من الشركات المقيدة ما يدفعها للتوسع.

وقال صفوت عبدالنعيم، مدير فرع شركة “مباشر إنترناشيونال” لتداول الأوراق المالية، إن سوق الأوراق المالية عانى خلال 2017 من الارتفاع المتتالي للفائدة الذى اتخذته الحكومة لضبط السيولة النقدية ومجابهة خطر الدولرة بعد قرار تعويم الجنيه.

وأشار عبدالنعيم إلى أن قرار الخفض يؤدي بصورة مباشرة إلى تحول جزء كبير من السيولة المصرفية إلى أسواق واستثمارات أخرى وأولها سوق الأوراق المالية، خاصة إن كان السوق فى مرحلة إنشاء دورة سعرية جديد يخللها ارتفاع فى أحجام التداول اليومية بما يشكل أفضل اتجاه استثمارى فى تلك المرحلة.

ولفت إلى أن رفع الفائدة في وقت سابق ووصولها إلى مستويات تاريخية بلغت نحو 20% كانت عائقا لأى استثمار، إذ كانت تستوجب على المستثمر أن يعد دراسة جدوي لمشروعه بأرباح لا تقل عن 40% وكان هذا صعب تحقيقه.

وأكد أن تقليص سعر الائتمان والخصم له أثر مباشر وإيجابي على ربحية الشركات المدرجة بالبورصة، خاصة الشركات التى تعانى من أعباء تمويلية كبيرة بما يؤدى إلى تقليص تكاليف الإنتاج وارتفاع الربحية التى هى المحرك الأساسى لنشاط سوق الأوراق المالية.

من جانبه، قال سعيد الفقي مدير فرع شركة “أصول” لتداول الأوراق المالية أن قرار خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي يعني استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة أكثر مرونة، خاصة بعد انخفاض معدلات التضخم وذلك تشجيعا للاستثمار المباشر وغير المباشر وتماشيا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ولفت الفقي إلى أن البورصة استبقت وتفاعلت مع القرار قبل إعلان المركزي عن الخفض، مشيرا إلى أن أغلب التوقعات كانت تصب في هذا الاتجاه لذلك شاهدنا مؤشرات البورصة تحقق قمما جديدة خلال الأسبوع الماضي، إذ أغلق المؤشر الرئيسي علي 17450 نقطة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و17.25% على الترتيب، كما خفض المركزي أيضًا سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.