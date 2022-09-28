محللون: تعافى البورصة مرهون باجتياز مستوى 10000 نقطة

رهن خبراء التحليل الفنى تعافى مؤشر البورصة الرئيسى EGX30، بقدرته على التماسك أعلى مستوى الدعم الحالى 9800 نقطة، وتجاوز مقاومة 10000.

وأشار الخبراء إلى الأداء الإيجابى لمؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، وتمكنه من بلوغ مستوى المقاومة 2260 نقطة، ما يؤهله لاستهداف 2300.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات، أمس الثلاثاء، على تباين، إذ انخفض المؤشر الرئيسى EGX30، بنحو %0.11 ليغلق عند مستوى 9817 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI، بنحو %1.08 مسجلًا 2267 نقطة، وصعد نظيره الأوسع نطاقًا EGX100 EWI، بنسبة %0.95 عند مستوى 3206.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 1.07 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى حوالى 1.21 مليار، ليسجل 688.58 مليار، مقابل 687.37 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين والعرب، بصافى 107.7 مليون، و41.44 مليون جنيه على الترتيب، مقابل بيع للأجانب بقيمة 149.15 مليون.

وأشار ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية المحللين الفنيين، إلى تباين أداء مؤشرات البورصة أمس، بعدما فقد EGX30 نحو 10 نقاط، وفى المقابل صعد مؤشر EGX70 إلى 24 نقطة.

ولفت «نبيل» إلى استمرار تمسك EGX30 بالأداء العرضى ما بين مستويات 9800 نقطة كحد أدنى و10500 نقطة كحد أقصى، لحين تمكن إحدى القوتين الشرائية أو البيعية من السيطرة على الاتجاه.

وقال إن تحسن أداء مؤشر EGX30 مرهون بتجاوز مستوى 10000 نقطة، مبدئيًا.

واستكمل: أن المؤشر ربما يتمكن من بلوغ مستوى 10000 نقطة، بدعم من تحركات إيجابية محتملة فى بعض القطاعات الرئيسية، ومنها «العقارى» و«البتروكيماويات»، حال ظهور نتائج أعمال إيجابية للربع الثالث، تزامنًا مع التصريحات الأخيرة باقتراب توقيع قرض صندوق النقد.

وحدد «نبيل» مستوى إيقاف الخسائر لمؤشر EGX30 عند 9600 نقطة.

فيما توقع صعود EGX70 فى اتجاه مقاومة 2300 نقطة، محددًا مستوى دعم المؤشر على الأجل المتوسط عند 2200 نقطة.

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر EGX30 حافظ على مستوى الدعم الرئيسى 9800 نقطة، رغم الهبوط أمس.

واستكمل أن EGX30 استهل تعاملات أمس على ارتفاع، إلا أنه فقد جميع مكاسبه الصباحية، ليغلق على تراجع بنحو 10 نقاط، تأثرًا بالأداء المتذبذب لأغلب الأسهم القيادية.

وأشار «عيد» إلى أن استقرار EGX30 أعلى مستوى الدعم 9800 نقطة ربما يدفعه لاختبار مقاومة 9900، ثم 10000 نقطة.

ولفت أنه إذا لم يتمكن المؤشر من الثبات أعلى 9800 نقطة، فمن المرجح أن يستكمل الهبوط فى اتجاه الدعم التالى 9600 نقطة.

وعلى صعيد EGX70، فأشار «عيد» إلى تمكن المؤشر من تحقيق مستهدفه الأول واستعادة مستوى المقاومة الرئيسى 2260 نقطة، بعدما ارتفع بأكثر من 24 نقطة أمس.

وأكد استمرار الأداء الإيجابى والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، مع اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب والأجانب نحو الشراء وفتح المراكز المالية، ما انعكس إيجابًا على أداء المؤشر السبعينى.

وتوقع «عيد» صعود EGX70 فى اتجاه مستوى المقاومة 2300 نقطة.

وتابع أنه حال ظهور عمليات جنى أرباح بالقرب من مستوى المقاومة فإن المؤشر ربما يعيد اختبار مستوى الدعم 2260 نقطة، ثم الدعم الثانى 2200.