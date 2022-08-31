محللون: تسعير عرض «لايم فست - تواصل» لشراء «الاسكندرية الطبية» عادل والأعلى بين المتنافسين

قال محللون ماليون فى بنوك استثمار إن العرض المقدم من تحالف شركتى «لايم فست بارتنرز للرعاية الصحية» و«تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية»، للاستحواذ على «الإسكندرية للخدمات الطبية» بسعر 52 جنيهاً – قبل زيادة الأسهم المجانية – يعد الأعلى بين جميع العروض المتنافسة.

يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت يوم أمس الأول -الاثنين- على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من التحالف بسعر 47.67 جنيه للسهم- بعد إضافة الأسهم المجانية -، وحددت فترة سريانه بـ20 يوم عمل أمام حملة الأسهم، لتسجيل أوامر البيع على شاشة البورصة المصرية، اعتبارا من 31 أغسطس وحتى 27 سبتمبر المقبل.

ويشار إلى أن تحالف «لايم فيست- تواصل هولدنجز» عدل سعر العرض المقدم على “الإسكندرية للخدمات الطبية” ليسجل 47.67 جنيه للسهم بدلاً من 52 سابقًا، وذلك يعود إلى أسباب فنية متعلقة بزيادة رأسمال الشركة محل الاستحواذ عبر أسهم مجانية، بما أدى إلى اختلاف حقوق الملكية لكل سهم.

وضمت قائمة المتنافسين على شراء الشركة خلال العام الماضى كلا من «مستشفى كليوباترا»، «صحة كابيتال»، و«الإمارات المتقدمة للاستثمارات القابضة -ياس القابضة»، وتحالفى «تانا كابيتال – العصافرة»، و«لايم فست بارتنرز-تواصل هولدنجز».

وأكد على عادل، محلل مالى فى شركة بلتون المالية القابضة، أن تسعير عرض تحالف «تواصل» عادل، خاصة فى ظل انخفاض إجمالى أرباح الشركة خلال النصف الأول من 2022.

ورأى أن الموافقة على عرض الشراء المقدم من التحالف يأتى فى إطار رغبة الحكومة فى تسريع صفقات الاستحواذ بقطاع الرعاية الصحية، ما يعد أمرا إيجابياً.

وأشار إلى أن سهم الشركة يتداول فى البورصة وفقا لمضاعف ربحية قدره 20 مرة، وهو نفس متوسط أسعار باقى شركات القطاع فى السوق المحلية، ونظائرها فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبه، قال محلل مالى فى أحد بنوك الاستثمار، إن «الإسكندرية للخدمات الطبية» لديها طاقة استيعابية تصل إلى 250 سريرا، فى حين تبلغ إيرادات السرير حوالى مليون جنيه سنويا، مقابل متوسط بنحو 3.5 إلى 4 ملايين بشركات مثل مجموعة مستشفيات كليوباترا.

وعلمت «المال» أن «الإسكندرية للخدمات الطبية» تتجه إلى تعيين مستشار مالى مستقل لتحديد قيمة عادلة للسهم.

ويبلغ رأسمال «الإسكندرية للخدمات الطبية» حاليا 124.5 مليون جنيه، موزعا على 15.5 مليون سهم، بقيمة 8 جنيهات لكل منها، ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى، بين بنك أبوظبى التجارى %51.5 و«تواصل هولدنج للاستثمارات المالية» %25.9 و%9.8 للمستثمر تامر عبد الله، والباقى أسهم حرة للتداول فى البورصة المصرية.