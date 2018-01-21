محللون: تحقيق مستهدفات العام المالى مرهون بتخفيض الديون وهيكلة قطاع الأعمال

❏ مصدر بالمالية: مؤشرات النصف الأول تعكس نجاح إجراءات تقليل عجز الموازنة ❏ برلمانى: من الصعب التنبؤ بأداء النصف الثانى.. والحكومة تسير فى الاتجاه الصحيحمها أبو ودناشترط محللون ضرورة تخفيض معدلات الاقتراض، وهيكلة قطاع الأعمال العام، للاستمرار فى تحقيق الانضباط المالى وتخفيض عجز الموازنة، خلال الن

❏ مصدر بالمالية: مؤشرات النصف الأول تعكس نجاح إجراءات تقليل عجز الموازنة

❏ برلمانى: من الصعب التنبؤ بأداء النصف الثانى.. والحكومة تسير فى الاتجاه

الصحيح

مها أبو ودن

اشترط محللون ضرورة تخفيض معدلات الاقتراض، وهيكلة قطاع الأعمال العام، للاستمرار فى تحقيق الانضباط المالى وتخفيض عجز الموازنة، خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى، فى ضوء المؤشرات المالية التى أعلنتها وزارة المالية عن أداء النصف الأول.

كان وزير المالية عمرو الجارحى قد أعلن، الأحد الماضى، نتائج الموازنة خلال النصف الأول من العام المالى 2017/ 2018، مشيرًا إلى أنها تؤكد تحسن المؤشرات المالية بشكل عام، فى ضوء استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل من قِبل الحكومة.

وتجلَّى هذا التحسن فى انخفاض العجز الأولى ليحقق 14 مليار جنيه، وهو ما يمثل %0.3 من الناتج المحلى، مقابل 39 مليارًا و%1.1 من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام السابق، وتعتبر نسبة العجز الأولى للناتج المحققة أقل وأحسن مستوى للعجز يتحقق منذ أكثر من 10 سنوات؛ بسبب جهود تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافى النشاط الاقتصادى وثقة المستثمرين.

وقال الوزير إن نتائج النصف الأول من العام تؤكد قدرة وزارة المالية والحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية لعام 2017/ 2018، والمتمثلة فى التحول لتحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ عقود بقيمة % 0.2 من الناتج المحلى.

وعن مؤشر العجز الكلى أكد الجارحى أن الفترة من يوليو– ديسمبر 2017 شهدت تحسنًا ملحوظًا فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لينخفض إلى %4.4 من الناتج، مقارنة بنحو %5 خلال النصف الأول من العام المالى السابق، ومقابل متوسط بلغ %5.4 خلال السنوات الثلاث الماضية، وتعكس تلك النتائج الإيجابية بدء تحسن النشاط الاقتصادى.

من جانبه قال مصدر مسئول بالوزارة إن مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى تعكس نجاح إجراءات وزارة المالية فى تحقيق الانضباط المالى، بالتزامن مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، فى إطار اتفاقية منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وأكد المصدر أن نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة تعكس لأول مرة قدرة وزارة المالية على تحقيق مؤشراتها ومدى واقعية تلك المؤشرات وارتباطها بالأوضاع المالية الاقتصادية بشكل وثيق، بخلاف نتائج تنفيذ موازنات الأعوام السابقة، والتى كانت تزيد فيها مؤشرات العجز فى نهاية العام عما قدّرته الوزارة فى مشروع الموازنة.

ووفقًا لتصريحات وزير المالية حول مؤشرات الأداء المالى خلال النصف الأول من العام، فإن النتائج الإيجابية التى أظهرتها جاءت على إثر إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بموازنة 2017/ 2018، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة بنحو %1 ليصل السعر العام إلى %14 واستمرار جهود تحسن الإدارة الضريبية.

وقال أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اقتراب الحكومة من تحقيق المستهدفات خلال العام الحالى، يعد إنجازًا على صعيد السياسات المالية، ولا سيما أن السنوات الماضية كانت تشهد عدم قدرة على تنفيذ الأهداف وتبتعد فيها المؤشرات عما تم وضعه فى بداية العام بأكثر من %2 فى بعض الأحيان، أما الآن فالمؤشرات إيجابية وتدل على تحسن الأوضاع فى نهاية العام.

وأكد العربى أنه من الصعب توقع الأداء المالى خلال النصف الثانى من العام، ولا سيما على صعيد العجز الكلى، متضمنًا فوائد الديون، خاصة مع قرب إجراء طرحين خارجيين، أحدهما بالدولار، والآخر باليورو، بخلاف ارتفاع معدلات الطروحات الداخلية، فمن الصعب التنبؤ بحجم الفوائد التى قد تنتج عن هذه الطروحات، كذلك من الصعب التنبؤ بحجم تلك الطروحات، فمن الممكن أن يتخطى حجم ما ستقبله وزارة المالية من تلك الطروحات، الحجم المعلَن.

ومن المعروف أن الحكومة ستطرح 3 مليارات دولار، و1.5 مليار يورو فى الأسواق الدولية، خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لما أعلنه وزير المالية.

وتابع العربى: فى كل الأحوال يبقى الانحراف فى تنفيذ الموازنة وتحقيق المؤشرات التى قدّرتها الوزارة بمشروع الموازنة ضئيل، مقارنة بالانحرافات التى كانت تحدث خلال السنوات الماضية، مما يعكس انضباطًا ماليًّا حتى الآن.

وبالرجوع لمستهدفات مشروع موازنة العام المالى الحالى 2017/ 2018، والعام المالى السابق 2016/ 2017، فإن الحكومة استهدفت تحقيق عجز كلى خلال العام الحالى بنسبة %9 من الناتج المحلى الإجمالى حققت منه خلال النصف الأول نحو %4.4، واستهدفت تحقيق فائض أولى بدلًا من العجز الأولى بنسبة %0.3، وسجلت عجزًا أوليًّا خلال العام بلغ %0.3، أى أن الحكومة تخطّت نصف مستهدفاتها مع مرور النصف الأول من العام فقط.

وللوقوف على حقيقة الأمر فإن الحكومة استهدفت فى العام المالى الماضى 2016/ 2017، تسجيل عجز كلى بنسبة -10.5 %10.8 خلاله، حققت منه خلال النصف الأول %5، أى أن ما حققته خلال النصف الأول كانت نتيجته أكثر إيجابية من العام الحالى.

وقالت الدكتورة يمن الحماقى، الخبيرة الاقتصادية: على الحكومة الاهتمام بملفين أساسيين، خلال النصف الثانى من العام، سينعكس أثرهما بشكل فورى على نسبة العجز، وهما ملفا هيكلة قطاع الأعمال العام، وضم القطاع غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمية.

وأضافت يمن الحماقى أن التعديل الوزارى الأخير الذى طال وزير قطاع الأعمال قد يكون هدفه تحريك ملف طرح حصص من شركات القطاع العام فى البورصة بهدف زيادة الإيرادات، لكن على الجانب الآخر لا بد ألا يكون الهدف الوحيد من زيادة الإيرادات من هذا الملف هو تخفيض العجز الكلى فقط، ولا بد أن يتم ضخ جزء من تلك الإيرادات فى هيكلة قطاع الأعمال العام نفسه؛ لأن جزءًا من العجز يأتى على خلفية سداد أجور عمال هذا القطاع الخاسر.

وأوضحت أنه من الأفضل أن يكون الطرح بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص «PPP»، على أن تحافظ الحكومة على جزء من ملكيتها بهذا القطاع المهم، مع ترك مهمة إعادة هيكلته للقطاع الخاص.

وأكدت أن الملف الثانى الذى يجب أن ترعاه الحكومة لتحقيق الانضباط المالى، هو دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، مشيرة إلى أن نجاح الحكومة فى حل هذا الملف سينقل الاقتصاد الوطنى نقلة نوعية.