محللون: تباطؤ وتيرة الزيادات السعرية يدفع تضخم أبريل لأدنى مستوى منذ 10 شهور

أرجع محللو الاقتصاد الكلى، هبوط معدل التضخم السنوى فى الحضر خلال شهر أبريل الماضى، إلى تباطؤ وتيرة الزيادات السعرية للسلع فى السوق المحلية مقارنة مع الشهور الأولى من العام.

وانخفض معدل التضخم السنوى خلال أبريل 2023 إلى %30.6 مقابل %32.7 فى مارس الماضى للمرة الأولى منذ يونيو 2022، كما بلغ «الشهرى» %1.7 مقابل %2.7 فى مارس.

سعادة: نُرجح تحريك الفائدة 100 نقطة أساس فى الاجتماعات المقبلة

وقالت سارة سعادة محلل الاقتصاد الكُلى الأول فى شركة «سى آى كابيتال القابضة» إن معدل التضخم عن شهر أبريل تراجع لأدنى مستوى منذ شهر يونيو الماضى.

وأوضحت أن تلك القراءة لمعدلات التضخم جاءت متماشية مع توقعاتها، وذلك فى ضوء تبدد أثر تراجع قيمة العملة المحلية تدريجيا.

وأضافت – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن السبب وراء هذا التراجع هو تباطؤ وتيرة الزيادة السعرية للسلع صاحبة الوزن النسبى الأكبر بالمؤشر، فيما توقعت أن يعود التضخم لاتجاهه الصاعد خلال الشهور المقبلة وأن يصل إلى %32-30 فى المتوسط خلال النصف الثانى من 2023 فى ضوء تنفيذ مزيد من الإصلاحات المالية ومن بينها زيادة أسعار السولار بواقع %13.8 والتى تم الإعلان عنها الأسبوع الماضى.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، رجحت أن تشهد زيادة بواقع 100 نقطة أساس فى أى من اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقبلة.

ومن جهتها، قالت رضوى السويفي، رئيس البحوث لشركة الأهلى فاروس، إن التضخم بدأ فى إظهار بوادر الانحسار بسبب تأثير سنة الأساس، وثبات سعر الصرف الرسمى بالقطاع المصرفي، فضلا عن تحسن مستويات أسعار السلع الأساسية عالميا.

وتابعت: لذلك نرى أن البنك المركزى سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، فى ظل توقعات أرقام التضخم محليا، وأيضا الترجيحات بتوقف «الفيدرالى الأمريكى» عن رفع الفائدة قريبا فى ظل التحديات التى تواجه البنوك.

ولفتت الى أن مصر قد رفعت الفائدة بالفعل 500 نقطه أساس استباقا لنقطه القمه فى التضخم محليا وتحركات الفيدرالى الأمريكي

وأكدت آية زهير نائب رئيس قسم البحوث بشركة «زيلا كابيتال» أن السبب فى تراجع مؤشرات التضخم خلال شهرأبريل الماضى هو تأثير سنة الأساس، وانخفاض حدة أسعار الأغذية الممثلة بوزن كبير فى مؤشر أسعار المستهلكين.

ورجحت أن يرتفع معدل التضخم مجددًا بنهاية مايو الجاري، بضغط زيادة سعر السولار مؤخرًا.

من جانبها، قالت بحوث «نعيم القابضة» إن تضخم شهرأبريل الماضى جاء متوافقا مع توقعاتها البالغة %30.4.

وأوضحت أن هذا التراجع السنوى جاء للمرة الأولى منذ منتصف 2022 وأرجعت الانخفاض فى قيمة المعدل الشهرى إلى بطء وتيرة الزيادات المسجلة فى أسعار الطعام (نظرًا لتراجع أسعار الفواكه ومنتجات الألبان).

ولفتت «نعيم القابضة» فى تقريرها البحثى إلى أن مؤشر الطعام والشراب الذى يمثل %32.7 من الرقم القياسى لأسعار المستهلكين فى الحضر سجل ارتفاعًا فى أبريل بنحو %2.2 شهريًا مقابل %4.8 فى مارس.

كما ارتفعت أسعار المأكولات البحرية بنسبة %7.6 شهريًا، والخبز والحبوب %7 والخضراوات %3.5 واللحوم والدواجن %1.1 والتبغ %6.7 فيما تراجعت الفاكهة بنسبة %2.9 ومنتجات الألبان %0.3.