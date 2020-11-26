محللون: انعدام الأمن الغذائي في الولايات المتحدة يلقي بظلاله على عيد الشكر

مع اقتراب عيد الشكر التقليدي بالولايات المتحدة، ذكر معهد بروكينغز أن أزمة انعدام الأمن الغذائي مستمرة في البلاد، ما يشير إلى وقت صعب بالنسبة للعديد من الأسر خلال وباء كوفيد-19.

نقص الطعام في عيد الشكر

وكتبت لورين باور، الزميلة بمعهد بروكينغز في الدراسات الاقتصادية، أنه على الرغم من أن الأمور تحسنت في أكتوبر، مما كانت عليه في وقت سابق من الوباء، فقد أفاد ما يقرب من 10٪ من آباء الأطفال الصغار أن “أطفالهم ليس لديهم طعام كاف، ويفتقرون إلى الموارد لشراء المزيد”.

وحللت الباحثة الوضع قائلة إن الأسر ذات الدخل المنخفض التي لديها أطفال هي الأكثر احتمالا لمعاناة خسارة الدخل، وهو ما قد يتزامن مع الإبلاغ عن انخفاض الأمن الغذائي بين أطفال الأسر- وقد تعاني العائلات حتى مع وجود دعم فيدرالي مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية.

فقدان الدخل

ووفقا لقولها، فإن تدهور الأمن الغذائي يرجع إلى حد كبير إلى وباء كوفيد-19.

والأرقام تشير إلى أن نحو 50٪ من الأسر التي لديها أطفال في سن المدرسة، و44٪ من الأسر التي لديها أطفال دون سن المدرسة، قد أبلغت في أكتوبر عن فقدان الدخل أثناء الوباء.

وتم الإبلاغ عن نتائج مماثلة في وقت سابق من هذا الموسم من خلال تقييم أجرته جامعة ((نورث وسترن)). ونقلت الإذاعة العامة الوطنية الأمريكية عن التقييم قوله إن “انعدام الأمن الغذائي بأكثر من الضعف هو نتيجة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي الوباء”.

وهذا يعني أن ما يقرب من واحدة من كل 4 أسر، قد عانت من انعدام الأمن الغذائي هذا العام.

يشار إلى أن هذه المقالة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.