محللون: النظام المصرفي الهندي يعاني من نقص في الدولار

يعاني النظام المصرفي الهندي من نقص في الدولار تسبب في التأثير سلبا على الروبية جراء زيادة مشتريات البنك المركزي الهندي من الدولار، للحد من تأثير التدفقات الأجنبية الداخلة، بحسب محلليين.

فقدت الروبية جميع المكاسب المحققة في العام الجاري، بعد أن ارتفعت نحو 1% في بداية مايو، وكانت بين أفضل العملات أداءً في آسيا.

نقص في الدولار

ويقول متتبعو العملات إن هذا يرجع إلى قيام البنك المركزي الهندي بامتصاص الدولارات التي تتدفق إلى الأسهم المحلية، ما دفع بمقياس السيولة الخاص بالدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ست سنوات.

ارتفعت احتياطيات الهند من العملات الأجنبية بنحو 11 مليار دولار في أول أسبوعين من مايو، مدفوعة بمزيج من التدفقات الأجنبية الداخلة ومكاسب في التقييم.

ويُنظر إلى ضعف الروبية على الرغم من هذه التدفقات الداخلة القوية باعتباره إشارة إلى أن البنك المركزي يريد كبح ارتفاع حاد في العملة يمكن أن يؤثر سلباً على الصادرات في ظل تراجع الاقتصاد.

يقول كونال سودهاني، نائب رئيس “بنك شينهان إنديا” (Shinhan Bank India): “هناك عدم تناسب بين التدفقات الداخلة وعمليات الشراء الفورية… تشير توجهات البنك المركزي الهندي المتشددة وإمكانية رفع الفائدة مرة أخرى في يونيو إلى تفاقم مشكلات السيولة في الروبية”.

زيادة التدفقات الأجنبية الداخلة

حصلت الهند على 3 مليارات دولار من التدفقات الأجنبية الداخلة إلى الأسهم المحلية في مايو حتى الآن، وهي أعلى نسبة في آسيا باستثناء اليابان. واشترى المستثمرون الأجانب حوالي 126 مليون دولار من السندات هذا الشهر.

وفقاً لـ”بلومبرغ إيكونومكس”، فإن هذه الزيادة في احتياطيات الهند الشهر الحالي والتي تأتي بعد زيادة قدرها 10 مليارات دولار في أبريل، نتيجة لعمليات شراء الأصول من قبل البنك المركزي، تعتبر إشارة إلى أن ميزان المدفوعات ربما تحول إلى فائض.

كتب الخبير الاقتصادي أبهيشيك غوبتا في وقت سابق من هذا الشهر: “إن فائض ميزان المدفوعات يفرض ضغطاً تصاعدياً على الروبية، ويُرجح أن يحاول البنك المركزي الهندي موازنته من خلال شراء العملات الأجنبية.