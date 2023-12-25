محللون: المطورون الصغار يتضررون بشكل أكبر من قواعد الألعاب الجديدة المقترحة في الصين 

من المتوقع أن تلحق قواعد الألعاب الجديدة المقترحة في الصين أضرارا أكبر بالمطورين الصغار مقارنة بالمطورين الكبار، مع تقليل إجمالي إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت أيضًا، بحسب محللي بنك يو بي إس.

انخفضت أسهم شركات تنسينت ونيت إيز وبيليبيلي إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام يوم الجمعة بعد أن نشرت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر في الصين مسودة قواعد تحظر تحفيز تسجيل الدخول اليومي للألعاب، من بين قواعد أخرى تفرض قيودا على ممارسات أخرى مدرة للدخل، بحسب شبكة سي إن بي سي.

قواعد الألعاب الجديدة

وقال كينيث فونج، رئيس أبحاث الإنترنت الصينية لدى بنك يو بي إس في مذكرة:”يجب أن يكون مطورو الألعاب الكبار أو الألعاب الاجتماعية الكبيرة [المستخدم النشط يوميًا] أفضل حالًا: وذلك لأن لديهم وسائل أخرى لتعزيز مشاركة اللاعبين، والوصول إلى المستخدمين، ولديهم قدرات أقوى في البحث والتطوير لجذب اللاعبين والاحتفاظ بهم.”

وقال: “مع انخفاض إيرادات الألعاب عبر الإنترنت، ستتأثر صناعة الإعلان أيضًا”. تشير تقديرات بنك يو بي إس إلى أن الألعاب عبر الإنترنت تمثل حوالي 20% من إيرادات صناعة الإعلانات عبر الإنترنت.

تمثل الألعاب غالبية إيرادات شركة نيت إيز ، وحوالي الخمس أو أقل في شركة تنسيت و بيليبيلي حسبما تظهر إصدارات الربع الثالث.

تقوم العديد من الشركات الأخرى بتطوير ونشر الألعاب في الصين، على الرغم من أن بكين أوضحت في السنوات الأخيرة أنها ترغب في تقييد ممارسة الألعاب، خاصة بين القاصرين.

الموافقة على 100 لعبة محلية جديدة

وقال فونج من بنك يو بي إس إنه “من الشائع جدًا” أن تشجع الألعاب عبر الإنترنت تسجيل الدخول اليومي وتقدم مكافآت مقابل عملية الشراء الأولية داخل التطبيق. وأشار إلى أن تحفيز المستخدمين على تسجيل الدخول كل يوم يعزز المشاركة ويسمح بجمع إحصائيات المستخدم، مما يمكن أن يساعد المطورين على ضبط الألعاب في الوقت الفعلي.

ومع ذلك، قال فونج إنه من الصعب تحديد التأثير المالي للائحة المقترحة لأنه من غير الواضح ما إذا كانت ستنطبق فقط على الألعاب الجديدة أم الألعاب الحالية أيضًا.

وقالت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر، التي تتحكم في نشر الألعاب الجديدة، الاثنين، إنها وافقت على أكثر من 100 لعبة محلية جديدة، بعد أن قالت الجمعة إنها وافقت على 40 لعبة مستوردة.

بشكل عام، يتوقع فونج أن تتأثر الألعاب الجديدة أكثر من الألعاب القديمة. وقال: “بما أن الألعاب عبر الإنترنت هي صناعة إبداعية للغاية، فإننا نعتقد أن مطوري الألعاب من المرجح أن يصمموا وسائل أخرى لجذب المستخدمين والاحتفاظ بهم”.