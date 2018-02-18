محللون: الدولار خارج تداعيات هبوط الفائدة

أحمد الدسوقي وسهير محمد وهبة حامد: أكد محللون ورؤساء عدد من البنوك أن قرار خفض الفائدة على الجنيه الصادر الخميس الماضى لن يرفع سعر الدولار، مقابل العملة المحلية، نظرًا لتحسن مستويات السيولة الأجنبية لدى القطاع المصرفى والانتعاش فى مصادرها، سواء…

أحمد الدسوقي وسهير محمد وهبة حامد:

أكد محللون ورؤساء عدد من البنوك أن قرار خفض الفائدة على الجنيه الصادر الخميس الماضى لن يرفع سعر الدولار، مقابل العملة المحلية، نظرًا لتحسن مستويات السيولة الأجنبية لدى القطاع المصرفى والانتعاش فى مصادرها، سواء تحويلات المصريين من الخارج أو الصادرات والسياحة وعوائد قناة السويس.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد قررت خفض عائد الإيداع والإقراض بنسبة %1 ليصل إلى %17.75 و%18.75 على التوالى.

وترجح بحوث صادرة عن بنوك الاستثمار المحلية تداول الدولار بين 17 و18 جنيهًا خلال العام الجارى، بينما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى فى تقرير لها مطلع نوفمبر الماضى ارتفاعه إلى 21.5 جنيه بنهاية العام المالى 2019 – 2020.

قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن القرار يدعم تمويل الاستثمارات وزيادة معدلات نمو الاقتصاد فى الفترة المقبلة، نافيا إمكانية تأثيره سلبيًا على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نظرا لامتلاك البنوك سيولة دولارية جيدة.

وأشار يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، إلى تحسن الثقة فى الاقتصاد وانتعاش السيولة الأجنبية بالبنوك والتى تتجاوز 10 مليارات دولار، مستبعدًا صعود العملة الخضراء على خلفية قرار خفض الفائدة.

وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن تراجع الجنيه مقابل العملات الأجنبية وارد نظريًا، لكن من المستبعد حدوث ذلك على أرض الواقع لمجموعة من الأسباب منها، ضآلة نسبة الخفض التى قررتها لجنة السياسة النقدية بنحو %1 مقابل صعود بلغ %7 منذ التعويم، وأيضًا التحسن القوى فى مصادر النقد الأجنبى، فتحويلات المصريين على سبيل المثال ارتفعت 4.7 مليار دولار لتصل إلى 29.3 مليار منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، وحتى نهاية ديسمبر الماضى.

وأضافت أن الفائدة لا تزال فى صالح الجنيه بفارق 13 نقطة مئوية تقريبًا، مقارنة بالدولار الذى يسجل العائد عليه بين 3 و%4 بالبنوك المحلية.

كما استبعد هانى فرحات، كبير الاستشاريين الاقتصاديين بشركة «سى آى كابيتال»، تراجع الجنيه أمام الدولار، موضحًا أن أسعار الفائدة بدأت التراجع بقوة منذ فترة على أذون وسندات الخزانة المحلية ولم يحدث خروج للاستثمارات الأجنبية بل زادت قيمتها من 19 إلى ما يقرب من 20.5 مليار دولار.

وسجل العائد على سندات الخزانة لأجل 10 أعوام، متوسط %13.871 وهو أقل مستوى بالسنوات الثلاث الماضية، حسب بيانات البنك المركزى المصرى المنشورة على موقعه الإلكترونى.

وقال «فرحات» إن انخفاض معدلات التضخم بشكل كبير على مدار الشهور الماضية ووصوله لمستوى %17.1 بنهاية يناير مقابل %33 فى يوليو 2017 يدعم الثقة فى الجنيه مقابل العملات الأخرى.

وتوقع استمرار البنك المركزى فى اتباع سياسة نقدية توسعية من خلال خفض الفائدة بمعدل %4 حتى نهاية عام 2018.

فى السياق نفسه، تكثف البنوك المحلية اجتماعات لجان الأصول والخصوم (أليكو) خلال الأسبوع الجارى لبحث تعديل أسعار عائد ودائعها لمواكبة قرار خفض الفائدة.

وفى رد فعل سريع، أوقف بنكا الأهلى ومصر بيع الشهادات التى كانت تمنح عائدًا قدره %20 واستبدالها بشهادة جديدة يبلغ عائدها %17 بأجل عام واحد فقط، كما قررا خفض الفائدة على الشهادات أجل 3 سنوات بنسبة %1 لتصل إلى %15.

وقال أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، إنه سيتم خفض الفائدة على الشهادة ذات العائد المتغير بواقع 100 نقطة أساس من %18 إلى %17 بداية من اليوم، مستبعدًا خفض الفائدة على حسابات التوفير أو الشهادة ذات العائد المقدم التى تمنح فائدة %14.

كما قرر البنك العقارى خفض الفائدة بنسبة %1 على جميع الأوعية متغيرة العائد، حسبما كشف عمرو كمال رئيس البنك، مشيرًا إلى انعقاد لجنة الأليكو، اليوم، لبحث مصير الفائدة على باقى الأوعية.

وقال حسين رفاعى، رئيس بنك قناة السويس، إن الفائدة على شهادة الحصاد متغيرة العائد ستتراجع %1 لتصل إلى %17.25 شهرى و%17.5 ربع سنوى و%17.625 نصف سنوى، ومن المقرر انعقاد الأليكو الأسبوع الجارى، لدراسة تكلفة الأموال بالبنوك واتخاذ القرار المناسب.

وأكد محمد أوزالب، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك بلوم – مصر، إن مصرفه لا يمتلك شهادات أو أوعية ذات عائد مرتفع، وإنه سيتم بحث مصير أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بالبنك الأسبوع الجارى.

وقال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، إن اللجنة ستجتمع، اليوم، لإعادة النظر فى أسعار الفائدة على الشهادات التى يمتلكها مصرفه، واصفًا قرار خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزى» بالصائب.