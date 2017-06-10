محللون: البورصة تواصل الصعود فى أسبوع تحقيق قمم تاريخية

توقع محللون فنيون أن تواصل البورصة المصرية تحركاتها الصاعدة، خلال الأسبوع الجاري، لتسجيل قمة تاريخية جديدة، عند مستويات 13920 نقطة، والذى تحققه لأول مرة فى التاريخ.

وأنهت البورصة تحركاتها الأسبوع المنقضي على صعود جماعي، حيث سجل المؤشر الرئيسي ارتفاع بنسبة 1.61% عند 13683 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 6% عند 609 نقطة، وارتفع egx100 الأوسع نطاقًا بنسبة 4.8% عند 1435 نقطة، ومؤشر egx50 متساوي الأوزان بنحو 2% عند 2095 نقطة.

وبلغ إجمالي التداول على الأسهم 4 مليارات جنيه، كما ارتفع رأس المال السوقي 7.7 مليار جنيه، خلال أسبوع ليسجل 686 مليار جنيه.

من جانبه، توقع محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة الكويت الوطني بشمال إفريقيا، أن تواصل البورصة خلال الأسبوع الجاري الصعود، نحو مستوى 13920 نقطة.

وأشار إلي أن المؤشر الرئيسي أنهى تحركاته الأسبوع المنقضي عند 13683 نقطة، ما يؤهله لقمة جديدة ليستهدف 13920 نقطة، مرجحًا تحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” نحو 625 نقطة.

وتوقع الأعصر، تحرك المؤشر الرئيسي بجلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع الجاري، نحو 13730 نقطة، ونظيره السبعيني 615 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم توقع تحرك “التجاري الدولي” على مدار أسبوع بين 83.50 – 85.50 جنيه، وتحرك “هيرمس” بين 25.50 – 27.25 جنيه، و”مصر الجديدة” بين 27.80 – 30.50 نقطة.

وفي سياق متصل، توقع إيهاب السعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة “أصول” لتداول الأوراق المالية، أن تواصل البورصة خلال الأسبوع الجاري حصد قمم تاريخية جديدة.

وأضاف أن تأكيد المؤشر اختراق مستوى المقاومة 13550 نقطة، يؤكد تحرك المؤشرات في اتجاه صاعد طويل الأجل إلي أن يَثبت العكس.

ورجح تحرك المؤشر الرئيسي “egx30” على مدار الأسبوع 13800 نقطة، وتحرك نظيره مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” مستوى 620 نقطة، على أن يتحرك الرئيسي، اليوم الأحد، بين مستوى 13700 – 13730 نقطة، مرجحًا أن يفتتح السبعيني اليوم تعاملاته على تراجع طفيف عند 607 نقطة بس يستكمل حركته الصاعدة عند 610 نقطة.

واتجهت تعاملات الأجانب خلال الأسبوع الماضى للشراء محققين صافي مشتريات بلغت 608 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للبيع بصافي 407 و 201 مليون جنيه على التوالي.