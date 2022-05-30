محللون: البورصة تصل لمرحلة تشبع بيعى استعدادا للتماسك على الأجل القصير

أكد محللون فنيون أن انخفاض أحجام التداولات بشكل لافت مؤخرا يعد إشارة على وصول البورصة إلى مرحلة التشبع البيعى والاستعداد للصعود والتماسك خلال الفترة المقبلة.

وتوقع المحللون استمرار تحرك المؤشر الرئيسى للسوق “egx30” داخل قناة عرضية من 10050 إلى 10300 نقطة، قد يتخلها اختبار منطقة الدعم 9800 نقطة على الأجل القصير.

وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية بنهاية تعاملات جلسة اليوم، مدعومة بمشتريات المستثمرين والمؤسسات المحلية.

وارتفع “egx30” بنسبة 0.22% ليصل إلى 10109 نقطة، و “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.62% مسجلا 1737 نقطة، و “egx100” الأوسع نطاقا 0.58% ليسجل 2614 نقطة.

وسجلت قيم التداولات على الأسهم 724 مليون جنيه، وجرى التداول على 184 سهما ارتفع منها 60 بينما انخفض 43 واستقر 81 عند مستويات جلسة الأحد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافى قيم تداولات قدرها 141.5 مليون جنيه، بينما فضل العرب والأجانب البيع بصافى قدره 22.7 و118.8 مليون بالترتيب.

وارتفعت قطاعات الرعاية الصحية والعقارات والسياحة والموارد الأساسية والأغذية والطاقة، بينما هبطت الاتصالات وخدمات النقل والتعليم والخدمات المالية غير الصرفية.

وقال محمود عطا، مدير الاستثمار فى شركة “يونيفرسال” لتداول الأوراق المالية إن السوق شهدت معدلات متباينة خلال جلسة تداول اليوم بزيادة محدودة فى التداولات عن جلسة الأحد.

ويرى أن تراجع قيم التداولات تعود إلى حالة عدم اليقين التى أثرت على قرارات المستثمرين رغم وصول غالبية الأسهم لمستويات سعرية متدنية لم تشهدها منذ فترة.

وأوضح أن انخفاض أحجام التداول مع تدنى أسعار الأسهم يعد إشارة على وصول البورصة إلى مرحلة التشبع البيعى وأهم إشارة لمرحلة الصعود.

وتوقع استمرار تحرك “الرئيسى” داخل قناة عرضية من 10050 إلى 10300 نقطة خلال جلسات هذا الأسبوع لحين الإعلان عن محفزات حقيقية للبورصة.

وبالنسبة لمؤشر “egx70” رجح “عطا” أن يستمر فى قناة عرضية من 1700 إلى 1780 نقطة خلال جلسات هذا الأسبوع.

وقال أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة “عكاظ” لتداول الأوراق المالية إن “egx30” أغلق على ارتفاع طفيف بعد الانخفاض الذى شهده لمدة 4 جلسات متتالية فى ظل ضعف السيولة بشكل عام.

ورجح أن يختبر “الرئيسى” مستوى الدعم عند 9800 نقطة والذى يمثل قاع شهر يونيو الماضى، ناصحا بالاحتفاظ بنسب السيولة فى المحافظ وانتظار أسعار أفضل للشراء.

أما عن “egx70” فأوضح أنه سيتحرك نحو اختبار مستوى الدعم التالى 1700 نقطة، ناصحا أيضاً بالتريث فى عمليات الشراء وانتظار أسعار أفضل خلال الفترة المقبلة.