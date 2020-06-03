محللون: البورصة المصرية تختبر مقاومة 10500 نقطة غدًا

توقع محللون فنيون أن تتجه مؤشرات البورصة المصرية، غدًا الخميس، صوب مستوى المقاومة 10500 نقطة، موضحين أن اختراق المستوى لأعلى يدفع بها للصعود تجاه 10600 ثم 11000 نقطة .

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء على صعود جماعي وسط تدولات مليارية؛ بدعم مشتريات المصريين والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي 0.83%، ليصل إلى 10424 نقطة، وارتفع نظيره “egxewi70” السبعيني 0.51%، وسجل 1198 نقطة، كما صعد “egxewi100” المؤشر الأوسع نطاقًا 0.62%، ليصل إلى 1930 نقطة، ونظيره “egxewi50” متساوي الأوزان 1.1%، ليصل إلى 1564 نقطة.

وبلغت تداولات الأسهم مليار جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة البالغة 182 سهمًا، هيمن الصعود على أداء 77، وتراجع 72، ولم يتغير أداء الباقي، فيما سجل رأس المال السوقي 558.620 مليار جنيه.

اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي مشتريات بلغت 220.4، و13.4 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المتعامل الأجنبي للبيع بقيمة 233.8 مليون جنيه.

قال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون المالية، إن مؤشرات البورصة المصرية شهدت في نهاية التعاملات عمليات بيع طفيفة على بعض الأسهم، وهو أمر طبيعي عقب التحركات الصاعدة التى شهدتها بالمستهل .

وتوقّع أن تختبر مؤشرات البورصة، غدًا الخميس، مستويات المقاومة 10500 نقطة، موضحًا أن التمكن من تجاوزها لأعلى يدفع بالمؤشر للتحرك صوب مستوى 10600 نقطة ثم 11000 نقطة، ولفت إلى أن كسر المستوى لأسفل يدفع بالمؤشر للهبوط مجددًا صوب مستويات 10250 نقطة.

ولفت عجينة إلى أن البورصة تتحرك في إطار عرضي منذ قرابة شهرين بين مستويات (10000 و10600) نقطة، ما يعكس حالة الضعف التى تعيشها بسبب الظروف الحالية.

فيما قال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة إتش دي لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة المصرية شهدت في جلسة اليوم الأربعاء ارتفاعات جيدة دفعتها للتحرك قرب مستويات المقاومة 10500 نقطة.

ولفت إلى أن تلك التحركات تكاد تكون جيدة مقارنة بالفترات الماضية، موضحًا أن جميعها مبنية على آمال تحسن المستقبل، والتعافي من الأزمة الحالية الخاصة بكورونا.

وتوقّع حسن أن تختبر البورصة المصرية، غدًا، مستويات المقاومة 10500 نقطة، موضحًا أن اختراقها لأعلى يدفعها صوب مستويات 10600 نقطة بحد أقصى، خلال جلسة الأحد المقبل.

فيما يتعلق بالمؤشر السبعيني، قال حسن إن المؤشر يختبر غدًا القمة السابقة 1200 نقطة، التى حققها في 5 مايو الماضي.

وعن الأسهم قال مدير الاستثمار بشركة إتش دي إن سهم “التجاري الدولي” يواجه منطقة مهمة عند مستويات 65.50 و66.50 جنيه، موضحًا أن اختراق المستوى الأخير يؤهله لمستويات أكثر صعودًا، وكان السهم قد أغلق في جلسة الأربعاء عند 63.96 جنيه، بصعود 1.2%.

ورجّح تحرك سهم “المصرية للاتصالات” تجاه مستوى 12.75 جنيه، ما دام ظل أعلى مستوى 12 جنيهًا، وكان السهم أنهى تعاملات اليوم الأربعاء عند 12.1 جنيه بهبوط 0.74%.

