محللون: الأسهم السعودية تتفوق في الأداء على جميع الأسواق خلال 2022

قال محللون ومديرو صناديق إن الأسهم السعودية تتفوق في الأداء تقريباً على جميع الأسواق خلال العام الحالي، وإنَّ مكاسبها ربما لم تنتهِ بعد.

وبارتفاع نسبته 22% مقوّماً بالدولار؛ يعد مؤشر “تاسي” لكل الأسهم سادس أفضل مؤشر أداءً في العالم في 2022، وبفضل أسهم البنوك والطاقة التي يضمها بكثرة؛ دعمت أسعار النفط المرتفعة والفائدة المتزايدة أداء المؤشر.

أداء الأسهم السعودية

أفادت مذكرة من “الراجحي كابيتال”: “هيكل سوق الأسهم السعودية، الذي تهمين عليه البنوك والطاقة، يضعها في مكان جيد للتعامل مع الضربة المزدوجة لارتفاع أسعار الفائدة والتضخم”، وأظهر مسح أجرته الشركة على 51 مدير صندوق أنَّ المستثمرين يتوقَّعون أن يتفوق أداء الأسهم السعودية على أسواق الأسهم العالمية العام الجاري.

قفزت التدفقات الأجنبية الداخلة في الأسابيع الماضية، لتدعم بذلك أداء الأسهم السعودية برغم تداولها بعلاوة كبيرة مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، وما يزال استراتيجيو “مورجان ستانلي” يوصون بزيادة المراكز في الأسهم السعودية، مستشهدين بقائمة متزايدة من العوامل المساعدة بدءاً من تدابير الإصلاح إلى التدفقات الداخلة “الاستثنائية”، والتمركز المنخفض بالفعل للصناديق.

وكتب فريق “مورجان ستانلي”، بمن فيهم سول رانس، في مذكرة: “نتيجة لأسعار النفط المرتفعة؛ من المرجح أن يتجه الميزان المالي للسعودية لتحقيق فائض كبير.. ونرى عدة طرق يمكن بها الاستفادة من ذلك لتعويض الأسر عن التضخم العالمي، ونتوقَّع أن تقدّم هذه التدابير المزيد من الدعم لتفوق أداء الأسهم السعودية، لاسيما بالنظر إلى مؤشر أسعار المستهلكين المنخفض نسبياً”.