محللون: استمرار تذبذب البورصة لحين الإعلان عن أسعار الفائدة الخميس

مصطفى طلعت:توقع محللون فنيون استمرار تذبذب مؤشرات البورصة المصرية خلال الجلسات الثلاث الأخيرة من الأسبوع الحالي، حتى الإعلان عن نتائج اجتماعات لجنة السياسة النقدية المنتظر أن تناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل، بشرط استقرار أداء الأسهم العالمية.وأنهت المؤشرات تداولات جلسة أمس الاثنين، على ارتفاع

مصطفى طلعت:

توقع محللون فنيون استمرار تذبذب مؤشرات البورصة المصرية خلال الجلسات الثلاث الأخيرة من الأسبوع الحالي، حتى الإعلان عن نتائج اجتماعات لجنة السياسة النقدية المنتظر أن تناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل، بشرط استقرار أداء الأسهم العالمية.

وأنهت المؤشرات تداولات جلسة أمس الاثنين، على ارتفاع جماعى طفيف، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين والعرب، والأداء القوى لبعض الأسهم القيادية، وعلى رأسها المجموعة المالية هيرمس القابضة، وسيدى كرير للبتروكيماويات.

وقلص المؤشر الرئيسى للسوق «egx30»، مكاسبه المرتفعة منتصف التعاملات، ليغلق على صعود طفيف بلغ %0.42 ليصل إلى 14890 نقطة، فاقداً نحو 100 نقطة من أعلى مستوى وصل إليه خلال الجلسة، مع فشل سهم البنك التجارى الدولى فى الحفاظ على أرباحه المحققة منتصف الجلسة.

وكان البنك المركزى قد قرر فى اجتماعه الأخير خلال عام 2017، تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض عند معدلاتها، وذلك بعد أن قام المركزى برفعها بما يعادل 700 نقطة، أى %7.

وأشار المحللون إلى قدرة السوق على ملامسة مستويات المقاومة القريب عند 15000 و15075 نقطة، بشرط الاستقرار أعلى 14800 نقطة، مؤكدين أن المستوى الأخير أصبح دعمل للسوق فى الوقت الحالى.

وكشفت شاشات التداول صعود مؤشر «egx70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة % 0.67 إلى 849.01 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «egx100» الأوسع نطاقاً بنسبة %0.63، عند 2026 نقطة، وامتد الصعود إلى «egx50» متساوى الأوزان %0.78 ليغلق عند 2642 نقطة.

وسجلت السوق تداولات على الأسهم بقيمة 1.3 مليار جنيه، من خلال بيع وشراء 243.9 مليون سهم، عبر تنفيذ 28.48 ألف عملية، فيما ربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة 3.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 852 مليارا.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه العرب للشراء بصافى 79.1 مليار جنيه، فيما اتجه المصريون والأجانب للبيع بصافى 54.1 و25 مليون على التوالى.

وهبط سهم البنك التجارى الدولي، صاحب أكبر وزن نسبى فى السوق، بنسبة %0.54 عند سعر 75.59 جنيه، فيما تصدر حديد عز الأسهم القيادية الصاعدة بنسبة %4.03، يليه المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة %3.9.

وتصدر سهم المجموعة المالية هيرميس تنفيذات السوق مرتفعاً %2.6 بتداولات 81.5 مليون جنيه، وجاء سيدى كرير فى المرتبة الثانية صاعداً 7.1%، بقيمة 71.1 مليون جنيه، وإم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية بقيمة تداولات بلغت 54.9 مليون، مرتفعاً %2.1.

وقال سامح غريب، رئيس قسم البحوث بشركة «الجذور» لتداول الأوراق المالية، إن سهم البنك التجارى الدولى كان المحرك الرئيسى للسوق، خلال جلسة أمس، مشيراً إلى أن القوى الشرائية ظهرت فى السهم ليرتفع إلى 77 جنيهاً قبل أن تظهر الضغوط البيعية مع إغلاق الجلسة.

وأضاف أن عدم قدرة السهم على الثبات أعلى 73 جنيها يساهم فى زيادة الضعوط البيعية على المؤشر الرئيسى حتى نهاية جلسات الأسبوع»، متوقعاً استمرار تذبذب السوق حتى جلسة الخميس مع الإعلان عن نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية.

وأشار «غريب» إلى أن المؤشر الرئيسى تحول إلى اتجاه هابط منذ جلسة الإثنين الدامية الأسبوع الماضي، وعودة الاتجاه الصاعد مرة أخرى مرهون بوصوله إلى 15500 نقطة، وهى القمة التاريخية السابقة، بعد تخطى مستويات المقاومة القريبة عند 15000 و15075 نقطة.

ولفت إلى أن تحركات المؤشر السبعينى تختلف عن المؤشر الرئيسي، إذ ما زالت النظرة محايدة، برغم الصعود المتتالى فى أسهم المؤشر خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أنه يتحرك بين مستويات «857 و828 نقطة.

من ناحيته، قال هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أكيومن» المالية أن السوق المصرية ما زالت تحاول الاستقرار أعلى مستوى 14800 نقطة، والوصول إلى مستوى 15500 نقطة هى المفتاح لتأكيد الحركة الصاعدة.

وأوضح حسن أن هناك مستهدفات قريبة الأجل عند 15000 نقطة، شرط المراقبة والحذر لحين الإعلان عما ستسفر عنه اجتماعات أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض.