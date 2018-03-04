محللون : ابن سينا يعاود الارتفاع رغم خسارته 10%

منى عبدالباري:واصل سهم ابن سينا فارما تراجعاته اليوم الأحد، لينخفض بحلول منتصف التداولات أكثر من 10% بضغط من إعلان جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، توقيع عقوبة على "كونسورتيوم" شركات أدوية من بينها ابن سينا، بسبب التلاعب في الأسعار.وبحلول منتصف التعاملات سجل "ابن سينا" 9.5 جنيه، مقارنة

منى عبدالباري:

واصل سهم ابن سينا فارما تراجعاته اليوم الأحد، لينخفض بحلول منتصف التداولات أكثر من 10% بضغط من إعلان جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، توقيع عقوبة على “كونسورتيوم” شركات أدوية من بينها ابن سينا، بسبب التلاعب في الأسعار.

وبحلول منتصف التعاملات سجل “ابن سينا” 9.5 جنيه، مقارنة بـ 10.6 في إغلاقات الخميس الماضي، خاسرا 10.2% من قيمته.

وكان جهاز حماية المنافسة، أعلن الجمعة الماضية تغريم 4 شركات بينها “ابن سينا” 5.850 مليار جنيه، لاتفاقهم فيما بينهم على توحيد السياسة البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان والخصم النقدي الممنوحة للصيدليات.

و يؤكد محللون أن السهم سيعاود الصعود مجددا بدءا من الأسبوع المقبل، رغم الخسائر المتتالية والتي بلغت نحو 21%، من 11.5 في بدء تداولات الخميس، إلى 9.5 حتى منتصف تداولات الأحد، و أكدوا أن السعر المتدني للسهم يمثل فرصة جيدة للشراء.

وأرجع سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة جذور لتداول الأوراق المالية خسائر السهم اليوم إلى عمليات بيع قوية، لافتا إلى أن كسر السهم مستوى دعم 10.80 جنيه لأسفل سيدفعه لمزيد من التراجعات على المدى القصير، وهو ما ظهر بوضوح عند الوصول لـ 9.15 جنيه مع بداية تداولات الأحد.

وأشار “غريب” إلى أنه في حالة بقاء السهم فوق 9.70 بحلول نهاية جلسة الأحد، سيؤمن له ذلك عدم مواصلة التراجع، و الارتداد نحو الصعود مجددا بدءا من الأسبوع المقبل لمستويات قد تتجاوز الـ 11 جنيها.

وقال بنك استثمار فاروس، في تقرير بحثي اليوم، إن سهم “ابن سينا” سيخسر جنيهين نتيجة الغرامة الموقعة عليه، لذا سيتراوح سعر السهم بين 10 و 11 جنيها، بعدما كان يقترب سابقا من 13 و 13 جنيها.

وقالت شركة ا”بن سينا” في بيان مرسل للبورصة اليوم، إنها طعنت على الحكم الصادر ضدها بالغرامة، وتم تحديد جلسة يوم 19 مايو المقبل للحكم، مؤكدة تمسكها بموقفها، وكل الدفوع التي تثبت حقها وتبرئها.

وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “أمان” لتداول الأوراق المالية، إن تراجع السهم إلى مستويات اليوم، يؤكد عودته للارتداد صعودا ليصل إلى 11 جنيها بنهاية مارس الجاري .

ويمثل سهم “ابن سينا” 39% من مؤشر قطاع الأدوية، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين المصرية الدولية للصناعات الدوائية “أيبيكو” بنسبة 49.20%، وسهم شركة مستشفى كليوباترا بنسبة 11.31%، وسهم العبوات الطبية بنسبة 0.42%.



