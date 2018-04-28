محلب : 860 مليون جنيه تكلفة تجديد شبكة مياه بالعريش

أحمد صبرىقال المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، إن الحكومة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعمل على تجديد وإحلال شبكة المياه بالعريش، بتكلفة 860 مليون جنيه، إضافة إلى عدد من التجمعات التنموية للأسر السيناوية كل منها تشمل عدد من الأفدنة الزراعية والصوب.وأضاف محلب، فى

أحمد صبرى

قال المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، إن الحكومة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعمل على تجديد وإحلال شبكة المياه بالعريش، بتكلفة 860 مليون جنيه، إضافة إلى عدد من التجمعات التنموية للأسر السيناوية كل منها تشمل عدد من الأفدنة الزراعية والصوب.

وأضاف محلب، فى كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة تحرير سيناء، اليوم السبت، أن هناك 4 محطات تحلية يتم إنشاؤها بالعريش بلغت نسبة الإنجاز فيها 85%، إضافة التوسع فى خطوط إنتاج مصنع العريش للأسمنت ليصل حجم الإنتاج سنويًا 65 مليون طن.