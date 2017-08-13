محلب يوجه بالانتهاء من أعمال تنفيذ نفق النهضة مارس المقبل

❐ 406 ملايين جنيه إجمالى التكلفة.. والمحافظة تساهم بنحو 100 مليون جنيه ❐ 1700 متر إجمالى الأطوال.. وإنهاء %40 من عمليات تحويل المرافق بدور إبراهيم طالب المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، بإنهاء أعمال إنشاء نفق النهضة بالجيزة، بنهاية مارس العام المقبل، نظراً لأهمية المشرو

❐ 406 ملايين جنيه إجمالى التكلفة.. والمحافظة تساهم بنحو 100 مليون جنيه

❐ 1700 متر إجمالى الأطوال.. وإنهاء %40 من عمليات تحويل المرافق



بدور إبراهيم

طالب المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، بإنهاء أعمال إنشاء نفق النهضة بالجيزة، بنهاية مارس العام المقبل، نظراً لأهمية المشروع القصوى فى حل أزمة التكدس المروري، بمنطقة جامعة القاهرة وميدان النهضة.

جاء ذلك خلال تفقده واللواء أمير السيد، مستشار الرئاسة للتخطيط العمراني، واللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، ومسئولى الجهاز المركزى للتعمير، المشروع لمتابعة مراحل التنفيذ ومعدلات الأداء.

استمع «محلب» إلى شرح من نائب رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى عن الأعمال التى تمت بالنفق منذ بدء العمل به فى 2015.

وشدد على ضرورة مراعاة ميع التفاصيل الفنية اللازمة لخروج المشروع بالمستوى اللائق بمحافظة الجيزة، وما تضمه المنطقة من منشأت سياحية، وسفارات، وحدائق، بالإضافة لجامعة القاهرة، كما أكد محلب على ضرورة وضع لمسة معمارية مميزة على المشروع، وتوفير جميع المعدات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بغرف الطلمبات، وإضاءة الأنفاق، قبل الانتهاء من المشروع.

من جانبه أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أن المحافظة ساهمت فى النفق بـــ 100 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المشروع يقع بمنطقة من أهم مداخل ومخارج المحافظة، ويحقق سيولة مرورية للمنطقة.

وأضاف اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 406 مليون جنيه، بإجمالى أطوال 1700 متر فى اتجاهين، كل اتجاه مزود بأحدث وسائل السلامة والأمان، وأوضح أن من شأن المشروع إلغاء التقاطعات، ورفع الطاقة الاستعابية، وتوفير الوقت، مشيرا إلى أن النفق يقع بمنطقة بها العديد من المنشأت الهامة والحيوية .

وقام نائب رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، بعمل عرض للمشروع تناول مراحل التنفيذ المختلفة، موضحا أن هذا النفق يمر بمنطقة ذات كثافة مرورية عالية، نظرا لوجود حديقة الحيوان، وحديقة الأورمان، وجامعة القاهرة، وعددا من السفارات والفنادق، ومبنى مديرية أمن الجيزة، وعدد كبير من المبانى الخدمية، وكان مخططا منذ عام 1984، ضمن مجموعة أنفاق، وتم إرجاء المشروع نظرا لوجود كم هائل من كابلات الكهرباء ذات الجهد المتوسط، وخطوط المياه والصرف والطرد.

وأوضح المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، المنفذة للمشروع بان النفق عبارة عن نفق بطول 850 م للقادم من الدقى للجيزة، ونفق بطول 550 م للقادم من الجيزة ومتجه للدقى، ونفق بطول 350 م للقادم من الدقى و متجه يمينا إلى جامعة القاهرة.

وأضاف بأنه تم الانتهاء من %40 من تحويل المرافق بالكامل، وباقى تحويلات المرافق بنسبة %70، كما تم الانتهاء بنسبة %50 من أعمال الحوائط اللوحية لجسم الأنفاق.

حضر الجولة اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة، واللواء محمد صلاح، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، والمهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب.