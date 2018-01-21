محلب يزور كوت ديفوار ضمن جولته الإفريقية

بدور إبراهيم:توقف إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، عدة ساعات فى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، والتقى باتريك أشيه مساعد رئيس الجمهورية الإيفواري، وذلك فى إطار الجولة التى يقوم بها إلى عدد من الدول الإفريقية بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لتعزيز التعاون وال

بدور إبراهيم:

توقف إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، عدة ساعات فى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، والتقى باتريك أشيه مساعد رئيس الجمهورية الإيفواري، وذلك فى إطار الجولة التى يقوم بها إلى عدد من الدول الإفريقية بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لتعزيز التعاون والترابط مع الدول الإفريقية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتذليل العقبات التى تحول دون تحقيق التعاون بالشكل المناسب، وقد طلب الجانب الإيفواري الاستفاده من الخبرة المصرية في مجالات عدة على رأسها الإسكان والبنية التحتية والزراعة والأسماك والصحة، كما أعرب عن تطلعه لزيارة مصر بناء على الدعوة التى وجهت له للتعرف عن قرب على الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التى تشهدها مصر، وجار تنفيذها فى زمن قياسى.

كما أعرب إبراهيم محلب من جانبه عن تطلعه لتلك الزيارة واستعداد مصر الدائم لتقديم الدعم وتعزيز العلاقات بالشكل الذى يعكس التآخي ومدى صلابة العلاقات المصرية الإيفوارية، وأن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما تم الاتفاق على التشاور بشكل عاجل لوضع تصور محدد للمجالات التى تحتاج إلى دعم وتعزيز من خلال تبادل الزيارات بين الجانبين، بحيث يعكس هذا التصور الرغبة الجادة بين الجانبين فى تطوير العلاقات وتعزيز التعاون الجنوب الجنوب.