محلب يتفقد أكبر مستشفي في الشرق الأوسط بالكويت

بدور إبراهيم قام رئيس وفد مصر بالمؤتمر المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، بتفقد اللمسات النهائية بمستشفى الشيخ جابر الأحمد الصباح بدولة الكويت والمقرر افتتاحها خلال الفترة القادمة جاء التفقد علي هامش مشاركته في المؤتمر الدولى لإعادة إعمار

بدور إبراهيم

قام رئيس وفد مصر بالمؤتمر المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، بتفقد اللمسات النهائية بمستشفى الشيخ جابر الأحمد الصباح بدولة الكويت والمقرر افتتاحها خلال الفترة القادمة

جاء التفقد علي هامش مشاركته في المؤتمر الدولى لإعادة إعمار دولة العراق بالكويت

وشاهد علي الطبيعة التجهيزات النهائية لغرف المرضي والعمليات والاجنحة وكذلك كافة المباني والمنشآت الخدمية بالمستشفى وأبدي إعجابه بجودة الأعمال التي نفذتها شركة المقاولون العرب ، رافق محلب خلال الجولة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق، والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب والمهندس محمود حجازى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير،

جدير بالذكر أن مستشفى الشيخ جابر تعد أكبر مستشفى في الشرق الأوسط وسادس أكبر مستشفى في العالم أقيمت على مساحة اجمالية 720 ألف متر مربع وشارك في تنفيذها 13 ألف عامل من كافة التخصصات طوال مدة المشروع

,و تتكون من مبنى رئيسى يضم 1200 سرير ومستشفى للأسنان و مساكن للتمريض ومعدات المطابخ والمغاسل ومبنى الوحدة المركزية للقوى وأعمال التشغيل والصيانة ومزودة بثلاثة مهابط لطائرات الهليكوبتر فضلاً عن توافر خمسة آلاف مكان للمركبات ويستقبل مركز الطواريء بالمستشفى 50 سيارة إسعاف فى وقت واحد كما يحتوي المستشفى على سبعة مداخل و150 مصعداً إضافة إلى (مول طبي) يمتد على طول كيلومتر واحد ويتضمن محلات متنوعة واستراحات متعددة للمرضى والمترددين على المستشفى

وبلغت تكلفتها 304 مليون دينار كويتى ،هذا وسيصبح المستشفى بعد إنجازه صرحاً عالمياً والأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط ومنارة للعلم وتدريب الكوادر الطبية وتقديم الخدمة الطبية لأكثر من 600 ألف نسمة ,صرح بذلك المهندسين رضا ربيع نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة المقاولون العرب الكويتية وحسام فايد رئيس قطاعات اسيا وعوني توفيق مدير فرع المقاولون العرب بالكويت ومدير المشروع.

