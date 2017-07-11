محلب يتابع العمل بمشروع محور روض الفرج



بدور إبراهيم

تفقد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، مراحل تنفيذ مشروع محور روض الفرج لمتابعة سير الأعمال والتأكيد علي ضرورة مراعاة وسائل السلامة والأمان فى المشروع والاطمئنان علي توافر الخبرات الفنية اللازمة لتنفيذ قطاعات المشروع وفقا لاحدث أساليب التنفيذ.

ورافق محلب خلال الزيارة اللواء أ.ح أمير سيد أحمد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمرانى، والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، واللواء أ.ح محمود نصار رئيس أركان الهيئة الهندسية، واللواء أ.ح هشام السويفى رئيس أركان إدارة المهندسين، والمهندس سيد فاروق النائب الأول لرئيس شركة المقاولون العرب.



بدأت الجولة بمشاهدة عرض عن المشروع أوضح خلاله العميد أيمن صقر مدير المشروع مراحل التنفيذ للقطاعات الخمسة للمشروع ونسب التنفيذ بها مشيراً أن القطاع الأول الذى يربط المحور مع الطريق الدائرى وصلت نسبة الإنجاز به 67 % وأنه قد تم الإنتهاء فى أخر شهر رمضان الماضى من منزل للقادم من الاسكندرية والمتجه الي اتجاه المرج ومطلع للقادم من الجيزة والمتجه إلي طريق الإسكندرية الصحراوي.

أما بالنسبة للقطاع الثالث والذى يمر بجزيرة الوراق فقد بلغت نسبته حوال 50 % و يتم تنفيذه بنظام الكمر سابق الصب ومخطط الإنتهاء منه فى 31 أكتوبر 2017 وأشار إلى أن كوبرى النيل الغربى والذى يتم إنشاؤه بطريقة العربات المتحركة يسير وفق البرنامج الزمنى المخطط للانتهاء منه فى 31 ديسمبر 2017حيث يبلغ طولة حوالى 400 متروعرضه 50 متر وإرتفاعه 14 متراً من سطح الماء وعرض الفتحة الملاحية 120 متراً مما يسمح بمرور الفنادق العائمة.

فيما أوضح العقيد محمد عبد الخالق مدير تنفيذ المشروع أن القطاع الرابع والذى يشمل كوبرى النيل الشرقى يعد التحدى الحقيقى للمشروع نظراً لكونه كوبرى معلق بفتحة ملاحية تبلغ 300 م وبإرتفاع 14م عن سطح النيل وهو بطول 540 متر وعرض 66 مترا وسيعد من أكبر الكبارى المعلقة عرضا فى العالم.

فيما أضاف المهندس أحمد العصار عضو مجلس ادارة المقاولون العرب أنه يجرى إنشاء كوبرى النيل الشرقي على 8 قواعد خرسانية بينهما قاعدتان رئيسيتان و6 قواعد مساعدة وذلك فى نهر النيل بفرعيه بجانب 3 قواعد على جزيرة الوراق كل قاعدة يتم صبها من خلال 80 خزوقا بقطر مترين وعمق 47 مترا تحت سطح النيل ، حيث يتحمل الكوبرى أوزاناً ثقيلة تصل إلي 120 طن.