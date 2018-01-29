محلب يبحث مشاركة مصر فى إعادة الإعمار بالعراق

بدور ابراهيموصل المهندس ابراهيم محلب، مساعد السيد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة تستغرق عدة أيام علي رأس وفد رفيع المستوى يضم كلا من المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة، ومحمد سعفان وزير ال



بدور ابراهيم

وصل المهندس ابراهيم محلب، مساعد السيد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة تستغرق عدة أيام علي رأس وفد رفيع المستوى يضم كلا من المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، إضافة إلى كبار مسئولى عدد من الوزارات ورؤساء مجلس إدارة بعض الشركات الوطنية المصرية، ورجال الأعمال.



تأتى الزيارة بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتأكيد على الدعم المصرى لأشقائنا في العراق وتعزيز التعاون بين البلدين والعمل على ترجمة الزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين إلى خطوات ملموسة في شتى المجالات الأمنية، والسياسية والاقتصادية والثقافية.

وكان فى استقبال المهندس ابراهيم محلب بالمطار الدكتور إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية العراقي ووفد من الوزراء العراقيين، كما قام المسؤول العراقي بتنظيم مأدبة غداء على شرف المهندس ابراهيم محلب والوفد المرافق له، ومن المقرر أن يسلم محلب رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تتعلق بدعم مصر للعراق واستعدادها للمشاركة في جهود الإعمار.