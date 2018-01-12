محلب ومميش يتفقدان مشروعات المنطقة الاقتصادية وميناء سوميد

- افتتاح رصيف بحري لناقلات الغاز الطبيعي.. ومحطة تحلية بالعين السخنةنادية صابراستقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصاية للقناة، المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ووفد رئاسي رفيع المستوى، في زيارة تفقدية لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة ا

– افتتاح رصيف بحري لناقلات الغاز الطبيعي.. ومحطة تحلية بالعين السخنة



نادية صابر

استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصاية للقناة، المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ووفد رئاسي رفيع المستوى، في زيارة تفقدية لمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالقطاع الجنوبي، ومحطة تحلية المياه وميناء سوميد ومدينة الجلالة وطريق الجلالة – القطامية- القاهرة.

وعرض مميش الأرباح، التي حققتها اقتصادية قناة السويس، خاصة تلك من عائدات موانئ المنطقة، والتي بلغت 2,4 مليار جنيه و558 مليون جنيه عائدات الهيئة الاقتصادية، والتسويات التي قامت بها خلال الـ6 شهور الماضية التي بلغت 23 عقدًا وحل المشكلات العالقة للمستثمرين.

وتم التعاقد الفعلي مع 6 شركات عالمية ومحلية، وتسليم أراضي للمستثمرين باستثمارات تبلغ 8 مليارات دولار في منطقة العين السخنة، والبدء في تنفيذ المشروعات خلال العام الحالي.

وزار المهندس إبراهيم محلب والفريق مميش، والوفد المرافق، سونكر محطة الصب السائل في الحوض الثالث بميناء السخنة الخاص بسفن الغاز، الذي من شأنه توفير احتياجات الدولة من الغاز المسال، وكان في استقبالهم المهندس أسامه الشريف الذي عرض تقديمي عن المشروع ومعدلات التنفيذ الحالية به.

وتتضمن محطة الصب السائل 6 تانكات “مستودعات” تخزين غاز ونفط بسعة 100 و150 ألف متر مكعب.

وكشف مميش أن مشروع محطة الصب السائل يعد منصة لوجستية متكاملة ومتطورة ومنفذ رئيسي على البحر الأحمر لتأمين إمدادات الوقود، ويتم التعاون والتنسيق مع وزارة البترول، وفقاً لأحدث التقنيات والمواصفات العالمية والسلامة المهنية.

وتفقد المهندس إبراهيم محلب، محطة تحلية المياه بالمنطقة الصناعية بالعين السخة، ومن شأنها تسهيل أعمال البنية التحتية للمستثمرين في هذا القطاع الجنوبي التابع للمنطقة القتصادية لقناة السويس.

وعلى جانب آخر، استقبل المهندس محمد الصاوي رئيس مجلس إدارة سوميد، المهندس إبراهيم محلب، ومميش، خلال زيارتهما لميناء سوميد، ومن المقرر افتتاح رصيف بحري جديد للميناء قريباً، ويبلغ طوله 2,5 كيلومتر لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، وتبني سوميد مستودعات لتخزين منتجات بترولية بطاقة 300 ألف متر مكعب ومنشآت للتحميل والتفريغ.

كما تفقد مستشار رئيس الجمهورية والفريق مميش مدينة الجلالة، وكذلك طريق الجلالة – القطامية – القاهرة والذي يشهد معدلات تنفيذ سريعة في مشروعاته.