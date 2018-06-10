محلب: المشروعات القومية المنفذة تحتاج إلى آلاف من الشباب

مدحت إسماعيلقال المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، إن التعليم الفني يعد محور رئيسي وأساسي في التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المشروعات القومية التي تم إطلاقها خلال الأربع سنوات الماضية تحتاج إلى آلاف من الشباب خاصة في مجالي الصيانة والتشغيل والتي تجعل

مدحت إسماعيل

قال المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، إن التعليم الفني يعد محور رئيسي وأساسي في التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المشروعات القومية التي تم إطلاقها خلال الأربع سنوات الماضية تحتاج إلى آلاف من الشباب خاصة في مجالي الصيانة والتشغيل والتي تجعلن نهتم بالتعليم الفني والتدريب.

جاءت تصريحات محلب على هامش كلمته في موتمر صحفي عقد بمناسبة توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركات القطاع الخاص المصرية العالمية للنهوض بالتعليم الفني لنتفيذ مبادرة صناع مصر تحت شعار اتقدم…اتعلم…اشتغل.

يشارك في المؤتمر كل من المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية وفضيلة الإمام على جمعة، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

والشركات المقرر أن يوقع معها الاتفاقيات مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية (شركة العربي)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيكس (شركتا الماكو واجيترافو)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية الفندقية (شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير)، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية (مجموعة طلعت مصطفى) ومدارس السويدي الفنية (شركة السويدي ).