محلب: افتتاح محطة ضخمة للطاقة الشمسية قبل 15 ديسمبر

سمر السيد وهاجر عمران : قال المهندس إبراهيم محلب ، مستشار رئيس الجمهمورية للمشروعات القومية، اليوم الخميس، إن انعقاد منتدى المدن المستدامة يؤكد على علاقات الصداقة والشراكة القائمة بين مصر وفرنسا فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والقائم

سمر السيد وهاجر عمران :

قال المهندس إبراهيم محلب ، مستشار رئيس الجمهمورية للمشروعات القومية، اليوم الخميس، إن انعقاد منتدى المدن المستدامة يؤكد على علاقات الصداقة والشراكة القائمة بين مصر وفرنسا فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والقائمة على تقدير كل طرف للآخر.

وأضاف – فى فعاليات المنتدى الذى نظمته “الأهرام إبدو” اليوم للمدن المستدامة – أن المنتدى يأتى فى وقت مهم مع المعطيات الاقتصادية الجديدة المنفذة من قبل الحكومة حالياً، وفى ظل رؤية التنمية المستدامة لعام 2030 والتى تشكل مرحلة مهمة على طريق التنمية وتحقيق الرفاهية والعدالة الاقتصادية .

ولفت إلى أن إستراتيجية التنمية المستدامة تقوم على مفهوم تحسين جودة الحياة والحق فى حياة كريمة بشكل شامل ومتوازن وتضمن الاستغلال العادل للموارد الطبيعية، وتسمح للجميع بالاستفادة من ذلك مع الأخذ فى الاعتبار جودة الفرص وتحاول تقليل التباين والتفاوت وتشجع على النمو الاقتصادى.

و أكد أن الحكومة تنفذ حالياً عددا من المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والجلالة وتنمية شبكات الطرق، وهناك أكثر من 7 آلاف من الكيلومترات التى تم بناؤها بخلاف افتتاح مشروع قناة السويس الثانية، كما تم إدخال الكثير من القدرات الكهربائية فى المحطات والشبكات القائمة بمجموع 30 ألف ميجاوات .

و أضاف أن مشروع الاستزراع السمكى يعتبر الأضخم على مستوى الشرق الأوسط ، وتابع : “هناك مشروعات أخرى تنفذ بمجال الموانئ والمطارات والمدن الصناعية المختلفة وقطاع الطاقة المتجددة و من المقرر افتتاح محطة كبرى للطاقة الشمسية بطاقة 200 ألف ميجا وات قبل 15 ديسمبر المقبل.

وأكد أننا نطمح لإقامة اقتصاد متنوع متوزان، مشيراً إلى أن مصر تستثمر فى مجال الهندسة والتنمية المستدامة لتحقيق الرفاهة ، وقد تم اتخاذ العديد من الخطوات لهذه المشروعات المستهدفة، وخلق بيئة موائمة لها وتبنى قوانين تتناسب مع هذا البناء التنموى وتبنى الإصلاحات الاقتصادية التى لم تكن سهلة ولكنها كانت فعالة.

وقال إن الوقت مناسب للتعاون بين جانبى البحر المتوسط لخلق مناخ وجو من التعاون وضمان الأمان والفراهية لشعوبنا ولذلك يمثل المنتدى فرصة سانحة للالتقاء بين رواد الأعمال والخبراء من الجانبين.