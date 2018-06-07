محلب: اعتماد خطة لتنمية وتعمير سيناء بتكلفة 250 مليار جنيه

متابعات أكد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ورئيس لجنة تنمية وإعمار سيناء إبراهيم محلب أنه تم اعتماد خطة لتنمية وتعمير سيناء بتكاليف 250 مليار جنيه.جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيرى عقد فى المدينة الشبابية بالعريش بحضور اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكاف



متابعات

أكد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ورئيس لجنة تنمية وإعمار سيناء إبراهيم محلب أنه تم اعتماد خطة لتنمية وتعمير سيناء بتكاليف 250 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيرى عقد فى المدينة الشبابية بالعريش بحضور اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب واللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية واللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء واللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء العميد شريف العرايشى رئيس أركان قطاع تأمين شمال سيناء ، أعضاء المجموعة البرلمانية ورؤساء مجالس المدن وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية والشبابية والنسائية ومشايخ القبائل والعواقل، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف محلب أن غدًا أفضل بكثير بسبب الجهود التى تقوم بها القوات المسلحة والشرطة المدنية.

وأشار إلى وضع مخطط استراتيجى لتنمية وتعمير سيناء بمشاركة جميع الوزارات والهيئات ، مؤكدًا على أن سيناء بها مقومات تنموية ومواد خام وثروات كثيرة سيتم استغلاها خلال الفترة المقبلة بما يسمح بالتنمية المستدامة.

وقال إنه تم إنشاء شبكة طرق تربط بين سيناء وباقى محافظات الجمهورية بخلاف الطرق الداخلية والأنفاق التى تم إنشائها أسفل قناة السويس وكوبرى السلام ، الى جانب إحلال وتجديد شبكة مياه العريش بتكلفة 886 مليون جنيه ، وإنشاء مناطق صناعية ومنطقة حرفية بالعريش، وسوق تجارى ، وعدد آخر من المشروعات التنموية.

من جانبه، أكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور على دعم القيادة السياسية والوزارات المعنية لكافة مطالب المحافظة والعمل على تحقيقها وتوفير احتياجات أهلها.

وكان المهندس ابراهيم محلب ومرافقوه قد زاروا مستشفى الشيخ زويد المركزى لمناقشة احتياجات المستشفى من تخصصات وغيرها من الأجهزة والمستلزمات الطبية ، ثم حضروا لقاء جماهيريا في مجلس المدينة لعرض مطالب المواطنين والعمل على تحقيقها.