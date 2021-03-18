محلات الأحذية والمصنوعات بالإسكندرية تتكبد خسائر كبيرة في الموسم الشتوي

أكد عدد من أعضاء في مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية بالغرفة التجارية في الإسكندرية، إن الموسم الشتوى المنتهى شهد تراجعات كبيرة فى حركة المبيعات خلال الفترة الماضية، مع تقديرات للبعض بأن هذا التراجع فى المبيعات بأكثر من 70% .

وأعتبر البعض أن تلك التراجعات هى ما دفع عدد من المحلات لتقديم عروض كبيرة على منتجات الموسم الشتوى بهدف التخلص منها، نتيجة وجود عدد من الالتزامات على أصحاب المحلات تتمثل بعضها فى شيكات مستحقة أو إيجارات، علاوة على أن البعض يحتاج للسيولة لتوفير منتجات الموسم الجديد.

فى حين أشار أعضاء من مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أن هناك محلات كثيرة ومتعددة أغلقت، ونسبة منها أسماء كبيرة ولها باع فى القطاع منذ سنوات، لافتين إلى أن هناك عدة مولات تشهد إغلاق محلات كثيرة داخلها نتيجة أنها غير قادرة على تحمل الإيجارت، خاصة أن الموسم الشتوى المنتهى شهد كميات كبيرة من البضائع المعروضة فى الأسواق والتى شملت منتجات محلية ومستوردة.

بداية قال أنور أبو الخير، رئيس مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الموسم الشتوى المنتهى شهد تراجعات كبيرة فى حركة المبيعات خلال الفترة الماضية، مرجعاً ذلك لوجود كبوة عالمية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن تراجع الأولويات لدى المستهلك.

وقدر أبو الخير نسب هذا التراجع فى المبيعات بأكثر من 70%، ما دفع عدد من المحلات لتقديم عروض كبيرة على منتجات الموسم الشتوى بهدف التخلص منها.

وأوضح أبو الخير أن كل تلك العوامل دفعت المحلات للإعلان عن تخفيضات كبيرة تتراوح من 30 – 70% خلال الفترة الماضية للتخلص من منتجات الموسم الشتوى.

ومن جانبه، أكد محمد أبو الخير، عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية، فى الغرفة التجارية بالإسكندرية على أن الموسم الشتوى هذا العام شهد تشغيلا للمصانع بنحو ربع طاقتها الإنتاجية.

وأضاف أن بعض المصانع كان يعمل أربع أيام أسبوعياً أو نصف يوم بشكل يومى، لافتاً إلى أن تحديد موعد لإغلاق المصانع فى الساعة السادسة تسبب فى خسائر تقدر بنحو 30% .

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى وجود ترلجعات فى المبيهات خلال الموسم الشتوى المنتهى تقدر بنحو 60% .

وأوضح أن هناك عدد من المحلات أغلقت بالفعل، لافتاً إلى أن بعضها لديه مديونية وأن هذا يؤثر على أرباح المصانع كونها تسبب فى خسائر نتيجة الديون المعدومة.

وأشارأبو الخير إلى أن هناك محلات كثيرة ومتعددة أغلقت، لافتاً إلى أن نسبة منها أسماء كبيرة ولها باع فى القطاع منذ سنوات، موضحاً أن هناك عدة مولات تشهد أغلاق محلات كثيرة داخلها نتيجة أنها غير قادرة على تحمل الإيجارت والمصانع تضطرللاستمرار فى الإنتاج نتيجة وجود عمالة لديه يريد أن تعمل.

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أن المصانع تقوم بالإنتاج بالحد الأدنى للتشغيل لعدم الإغلاق لتصل نقطة التوازن، معتبراً أنها نسبة كبيرة من المصانع والورش.

وأوضح أبو الخير أن أسعار الخامات زادت بنحو 20%، لافتاً إلى أن تكاليف الشحن شهدت زيادات أيضاً وهو ما انعكس على التكلفة النهائية للمنتجات.

وقدر عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية نسبة زيادة الأسعار بنسبة 15% قبل نحو شهر .

واعتبر أبو الخير أن الركود وعدم الاستقرار يجعل الزبون يعزف عن الشراء، موضحا أن الأوكازيون الشتوى كان يشهد قيام البعض بالبيع بأقل من سعر الجملة، وذلك بغرض توفير سيولة لشراء المنتجات الصيفية، فضلاً عن سداد الديون.

واعتبر عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أنها حلقة متصلة ببعضها المحل عند التشغيل ينعكس على مكتب الجملة وهو الذى يؤثر بدوره على المصنع والذى ينعكس على المستورد الذى يورد البضاعة والخامات، لافتاً إلى أن هناك بضاعة تدخل عبر التهريب.