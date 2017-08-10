محكم دولي ومفتي للداخلية .. السيرة الذاتية لنائب رئيس هيئة الاستثمار

المال - خاص أصدر شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، القرار رقم 1767 لسنة 2017، بتعيين المستشار محمد عبد الوهاب، نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة. وعمل المستشار محمد عبد الوهاب، مستشارا قانونيا لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى منذ 2015، وشارك فى اعداد العديد من القوانين ابرزهم قانون الاستث

المال – خاص



أصدر شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، القرار رقم 1767 لسنة 2017، بتعيين المستشار محمد عبد الوهاب، نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة.

وعمل المستشار محمد عبد الوهاب، مستشارا قانونيا لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى منذ 2015، وشارك فى اعداد العديد من القوانين ابرزهم قانون الاستثمار الجديد ومشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، ومراجعة عدد من الاتفاقيات الدولية، وهو حاصل علي ماجستير فى القانون الدولى، ودبلومة فى إدارة العدالة من هولندا، ومثل مصر فى لجنة اليونسترال التابعة للامم المتحدة، كما أنه عضو بالامانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وعمل مستشارا بقطاع التعاون الدولى فى وزارة العدل لمدة 9 سنوات، اضافة إلى عضويته فى الامانة العامة لمجلس الدولة، وإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، وعضو المكتب الفنى بقسم التشريع بمجلس الدولة، وعضو بالمكتب الفنى للمحكمة الإدارية العليا، واصدر وزير العدل قرارا مؤخرا باضافته إلى قائمة المحكمين الدوليين.