محكمة كينية تؤيد إنهاء حق امتياز ريفت فالى – القلعة

رجب عزالدينقالت شركة القلعة للاستشارات المالية، إن المحاكم الكينية أيدت أمس الثلاثاء إنهاء حق الامتياز الممنوح لشركتها التابعة "ريفت فالى" لإدارة السكك الحديدية فى كينيا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "تقرر تشكيل لجنة من جانب أطراف العقد للإشراف على عملية انتقال حق الامتياز وجميع أصوله



رجب عزالدين

قالت شركة القلعة للاستشارات المالية، إن المحاكم الكينية أيدت أمس الثلاثاء إنهاء حق الامتياز الممنوح لشركتها التابعة “ريفت فالى” لإدارة السكك الحديدية فى كينيا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “تقرر تشكيل لجنة من جانب أطراف العقد للإشراف على عملية انتقال حق الامتياز وجميع أصوله والعاملين به إلى الهيئة العامة للسكك الحديدة فى كينيا، وذلك فى غضون 30 يوما”.

وتابع البيان: “إن عملية نقل حق الامتياز لن يكون لها تأثير سلبى على القوائم المالة المجمعة للقلعة، حيث أن الشركة سجلت اضمحلالا كاملا على قيمة استثماراتها فى شركة سكة حديد ريفت فالى”.

وصدر حكم سابق فى أبريل الماضى ضد شركة ريفت فالى بإنهاء الامتياز المذكور، ثم حصلت الشركة على قرار آخر بتأجيل الإنهاء لمدة شهرين تقريبا.

وصرحت القلعة سابقا بأنها تجرى مفاوضات للتخارج من ريفت فالى التى تصنف حاليا ضمن الأصول المحتفظ بها بغرض البيع.

وتملك القلعة حصصا غير مباشرة ومباشرة فى «ريفت فالى» تصل إلى 100%، تتوزع ما بين 85% لشركة «KU Railways» و15% لشركة «أفريقيا ريل وايز» التابعتين للقلعة.

وتمتلك ريفت فالى امتيازا حصريا لمدة 25 عاما لإدارة السكك الحديدية فى كينيا وأوغندا.

وتعد سكك حديد ريفت فالي أبرز الاستثمارات التابعة لشركة القلعة في قطاع النقل بأفريقيا، إذ تمتلك امتيازًا حصريًا مدته 25 عامًا لإدارة شبكة السكك الحديدية في كينيا وأوغندا والتي تربط بين ميناء مومباسا على المحيط الهندي بكينيا والعاصمة الأوغندية كامبالا بطول 2.352 كم مروراً بالمناطق الداخلية في كل من كينيا وأوغندا.