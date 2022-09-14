محكمة في كوريا الجنوبية تصدر مذكرة توقيف بحق مؤسس تيرافورم لابس للعملات المشفرة

أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف بحق دو كوون، مؤسس “تيرافورم لابس” (Terraform Labs) للنظم البيئية للعملات المشفرة، والتي تسبب انهيارها في وقت سابق من العام الجاري في نوبة هبوط عالمية للعملات المشفرة.

القبض على مؤسس “تيرافورم لابس”

أصدرت المحكمة في سيؤول مذكرة توقيف بحق دو كوون وخمسة آخرين بشأن مزاعم تتضمن انتهاكات لقانون أسواق رأس المال في البلاد، وفقاً لرسالة نصية من مكتب المدعي العام.

وقال مكتب المدعي العام إن جميع الأفراد الستة موجودون في سنغافورة، لم يستجب دو كوون فوراً على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق.

تضمن تفكك منصة “تيرا” في مايو انهيار عملة “تيرا دولار” (TerraUSD) المستقرة، ما زعزع الثقة في قطاع الأصول الرقمية، الذي لم يعوض الكثير من خسائره بعد.

انهيار المجانين

أشار أتباع دو كوون إلى أنفسهم باسم “لوناتيكس” (Lunatics) (التي تعني مجانين باللغة العربية) نسبة لـ”لونا” (Luna)، وهي رمز مشفر آخر كان جزءاً من النظام البيئي الذي ساعد في إنشائه، ووجد دو كوون نفسه في قلب واحدة من أكبر موجات انهيار العملات المشفرة عندما انهار ربط “تيرا دولار”، والمعروفة أيضاً باسم “UST”، بالدولار، ما فكك النظام البيئي الذي بناه.

تراجعت أسعار الرمزين إلى ما يقرب من الصفر وأصبحا شبحاً لما كان قيمته في وقت من الأوقات 60 مليار دولار.

أثار انهيار “تيرا” تحقيقات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، كما جدد التدقيق التنظيمي لقطاع العملات المستقرة، وهي الرموز الرقمية المرتبطة بأصل مثل الدولار، وتعد العملات المستقرة وسيلة شائعة للمستثمرين الساعين للاحتفاظ بسيولتهم النقدية بعيداً عن العملات الأكثر تقلباً، كما أنها تسهل نقل الأموال إلى بورصات العملات المشفرة.

في يوليو، داهم المدعون منزل دانيال شين، الشريك المؤسس لشركة “تيرافورم لابس”، مع تعمق التحقيق في مزاعم نشاط غير قانوني وراء انهيار “تيرا دولار”.

قال كوون إنه يخطط للتعاون عندما يحين الوقت، وفي مقابلة مع شركة الإعلام الناشئة التي تركز على عالم التشفير، “كوينيدج” (Coinage) التي طرحت احتمالية عقوبة السجن، قال كوون: “إن الحياة طويلة”.