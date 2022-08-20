محكمة في شنغهاي تقضي بالسجن على الملياردير الصيني الكندي شياو جيان هوا وغرامة 8 مليارات دولار

أصدرت محكمة في شنغهاي، أمس الجمعة، حكمها على الملياردير الصيني الكندي شياو جيان هوا، الذي لم يظهر علنًا منذ عام 2017، بالسجن 13 عامًا وتغريم شركته تومورو 55.03 مليار يوان (8.1 مليار دولار)؛ وهو رقم قياسي في الصين، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز عربية.

وقالت محكمة شنغهاي الابتدائية المتوسطة إنه تم اتهام شياو و”تومورو هولدنجز” بسرقة ودائع عامة والاستخدام غير القانوني لأموال والرشوة، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت أنه تم تخفيف العقوبة لأن كلًّا من شياو المولود في الصين وشركته اعترفا بجرائمه وتعاونا في إعادة المكاسب غير القانونية وإعادة الخسائر.

وقالت المحكمة إن شياو وشركته “انتهكا بشكل خطير نظام الإدارة المالية” و”أضرّا الأمن المالي للدولة”، مع تغريم قطب الأعمال 6.5 مليون يوان إضافي على هذه الجرائم.

وقالت وزارة الخارجية الكندية إنها على علم بتقارير إعلامية عن الحكم وأن مسئوليها سيراقبون القضية والضغط من أجل منح شياو زيارة قنصلية.

وأضافت، في بيان، أن “الافتقار إلى الشفافية في الإجراءات القانونية للسيد شياو مثير للقلق جدًّا، وكذلك الافتقار المستمر إلى الزيارات القنصلية، مما يمنعنا من أن نكون قادرين على تقييم سلامته”.