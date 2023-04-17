محكمة فيدرالية في نيويورك تسجن شخص بسبب سرقة 50 ألف عملة بتكوين

أصدرت محكمة فيدرالية في نيويورك حكماً بسجن رجل من ولاية جورجيا عاماً بدعوى سرقة 50 ألف عملة بتكوين من موقع الإنترنت المظلم “سيلك رود” المخصص لتجارة المخدرات، قبل أن تبلغ قيمة سرقته مؤخرا 3.35 مليار دولار.

جاء الحكم الذي صدر الجمعة على جيمس تشونغ (32 عاماً) بعد أن أقر بالذنب في قيامه باحتيال إلكتروني العام الماضي. وفي وقت السرقة عام 2012، بلغت قيمة عملات بتكوين 620 ألف دولار، لكن عندما صادرت السلطات أجهزة يحتفظ فيها بهذه العملة الرقمية المسروقة في نوفمبر 2021، كانت قد تضخمت بشدة، مما جعلها ثاني أكبر مصادرة مالية في تاريخ الولايات المتحدة.

سرقة 50 ألف عملة بتكوين

قال ممثلو الادعاء إن “تشونغ” أنفق قبل القبض عليه 16 مليون دولار من العوائد على استثمارات عقارية وفنادق فاخرة وملاه ليلية وسيارات لامبورغيني. وتبلغ قيمة عملات بتكوين المصادرة حالياً نحو 1.56 مليار دولار.

استشهد قاضي المحكمة الجزئية الأميركية بول غارديفي في حكمه بـ”الطبيعة المعقدة للغاية للجريمة” وإخفاء “تشونغ” لعملة بتكوين المسروقة لتسع سنوات إلى أن داهم العملاء منزله.

كان “تشونغ” يواجه حكماً بالسجن بين 27 و33 شهراً بموجب إرشادات استشارية، لكن “غارديفي” قال إنه خفف الحكم بسبب “الظروف الفريدة فعلياً” في القضية. ومع ذلك، قال القاضي إنه أراد أيضاً ردع المجرمين الآخرين.

أضاف القاضي: “في حين أن الضحية في هذه الحالة كانت مشروعاً إجرامياً، فإن الضحية ذاتها كان يمكن أن تتحول عملاً مشروعاً في المستقبل”.

أخبر المدعون القاضي أن “تشونغ” يجب أن يُسجن لأنه أخفى سرقته لما يقرب من عقد من الزمان، ونقل بتكوين عبر ما يُسمى بـــ”الخلاطات” التي تجعل من الصعب تتبع المعاملات عن طريق خلط الرموز معاً، لكنهم قالوا أيضاً إنه يجب أن يُحكم عليه بالسجن لمدة تقل عن عامين، مستشهدين بسنه الصغيرة، وإصابته بالتوحد ومساعدته في استعادة العملات المشفرة المسروقة.

المتهم من عائلة مفككة

طلب محامو “تشونغ” من القاضي تجنيبه عقوبة السجن، قائلين إنه جاء من عائلة مفككة ولم يتلق أي حب من والديه المطلقين، اللذين كانا مهاجرين صينيين. وقال المحامون في أوراق المحكمة إنه “تعرض للتنمر الشديد والإيذاء من قبل أقرانه لأنه كان مختلفاً- كان خجولاً للغاية.. بديناً، والأهم من ذلك أنه كان يعاني من اضطراب طيف التوحد غير المشخص”.

وأضافوا: “نظراً لعدم وجود أصدقاء أو عائلة يمكن أن يلجأ إليها، وجد جيمي السلوى والصداقة في عالم جهاز الكمبيوتر الخاص به”.

في المحكمة، عبّر “تشونغ” عن “الخجل والندم”، وقال للقاضي: “كنت أعرف دائماً أن ما فعلته كان خطأ”. وأضاف أنه أخفى جرائمه حين ارتفعت قيمة بتكوين.

تابع “تشونغ”: “أعتقد أنني دفنت رأسي في الرمال. لقد جعلني أشعر بأنني مهم وأستحق شيئاً”.

قال “تشونغ” إنه بينما تمسك به بعض أصدقاء الكلية، فإن الشخص الأكثر دعماً هو كلبه تشاد، وهو كبير في السن ومريض.

في مذكرة الحكم، جادل محامو “تشونغ” بأنه في حين أنه ليس لديه الحق في عملات بتكوين المسروقة، لم يكن لموقع “سيلك رود” الحق فيها أيضاً.

وقالوا إن الموقع الذي يعمل كسوق ليس ضحية “بالمعنى الحقيقي للكلمة” بموجب القانون، مشيرين إلى أن مؤسس “سيلك رود” المسجون روس أولبريشت اتصل بـ”تشونغ” وسأله عن كيفية قيامه بسرقة العملة المشفرة. لكنه لم يطلب إعادتها مطلقاً.

وبعد إقراره بالذنب، وافق “تشونغ” على مصادرة السلطات 42.7 مليون دولار بالإضافة إلى عملات بتكوين وممتلكات أخرى.