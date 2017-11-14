محكمة توقف قرار استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت

إيمان عوف قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بوقف استيراد القمح الروسى المصاب بفطر الإرجوت. وقال المحامي، طارق العوضي، صاحب الدعوى بوقف استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت، إن المحكمة قضت اليوم بوقف الاستيراد ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية. واختصمت الدعوى التى تح

إيمان عوف

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بوقف استيراد القمح الروسى المصاب بفطر الإرجوت.

وقال المحامي، طارق العوضي، صاحب الدعوى بوقف استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوت، إن المحكمة قضت اليوم بوقف الاستيراد ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.

واختصمت الدعوى التى تحمل رقم 84221 لسنة 70 قضائية، المقامة من المحامى طارق العوضى، كلا من، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الزراعة والصحة والتموين بصفاتهم.

وقال العوضي فى دعواه، إن إصرار الحكومة المصرية على العدول عن قرارها بمنع استيراد القمح المصاب بـ”الإرجوت”، والسماح باستيراده مجددا رغم ثبوت خطره على الصحة، يتنافى مع ما أقسمت عليه من احترام الدستور والقانون وتوفير البيئة الصحية المناسبة.