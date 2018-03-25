محكمة تقضي بعدم الاختصاص في دعوى ضد العربية وبولفارا للغزل

رجب عزالدينقالت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج إن المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قضت بعد اختصاصها النوعى بنظر الدعوى المتعلقة بوقف انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 3 مارس 2018.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن الدعوى مقامة من قبل المساهمين حسام الدين نجيب عبدالغني، وابنيه، وزوجته

رجب عزالدين

قالت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج إن المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قضت بعد اختصاصها النوعى بنظر الدعوى المتعلقة بوقف انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 3 مارس 2018.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن الدعوى مقامة من قبل المساهمين حسام الدين نجيب عبدالغني، وابنيه، وزوجته خديجة محمد عيد.

يشار إلى أن المساهمين المذكورين رفعوا أكثر من دعوى على الشركة خلال الفترة الماضية، منها دعوى للمطالبة ببطلان القرارات المتخذة في الجمعية العامة العادية التي انعقدت في 17 ديسمبر 2016 والتى من المقرر نظرها فى 7 أبريل المقبل.

كما رفع حسام الدين نجيب عبدالغني دعوى أخرى رقم 35 لسنة 2016 مدني مستعجل، خاصة بفرض الحراسة على الشركة العربية وبوليفار للغزل والنسيج وتعيينه حارسا قضائيا.