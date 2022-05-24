محكمة تعيد النظر في دعوى «أرابيا إنفستمنتس» ضد «بيجو» الفرنسية بعد فوزها بالاستئناف

أعلنت شركة“أرابيا إنفستمنتس هولدنج”، عن بدء النظر من جديد فى دعوى شركتها التابعة (القاهرة للتنمية وصناعة السيارات) ضد بيجو الفرنسية بعد فوزها باستئناف سابق.

وقالت أرابيا إنفستمنتس فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الثلاثاء، إن محكمة أول درجة حددت للدعوى جلسة بتاريخ 5 يونيو القادم للإعلان بالإحالة.

وأفصحت أرابيا فى مارس الماضى عن فوزها بحكم استئناف لصالحها ضد شركة بيجو الفرنسية في نزاع سيارات ممتد منذ عام 2017 (صدر الحكم بتاريخ 28 مارس من محكمة استئناف القاهرة).

وقررت هيئة المحكمة قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف ضده وعودة الدعوة إلى محكمة أول درجة وإلزام شركة بيجو للسيارات بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة (لم تفصح الشركة عن حيثيات الحكم).

أرابيا إنفستمنتس: محكمة سابقة قضت بعدم الاختصاص فى نظر الدعوى

محكمة مصرية

وأصدرت محكمة مصرية في يناير قبل الماضى (2021) حكما بعدم الاختصاص في الدعوى المقامة من شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات ضد بيجو أوتوموبيل الفرنسية.

وقالت أرابيا انفستمنتس في إفصاح للبورصة المصرية آنذاك، إن منطوق الحكم كان بعدم اختصاص القضاء المصري ولائيا لنظر هذه الدعوى ورفض التدخل الهجومي.

وقررت الشركة فى وقت لاحق استئناف الحكم أمام محكمة استنئاف القاهرة ،وجرى نظره عبر جلسات مختلفة وصولا إلى تحديد جلسة 28 فبراير للحكم ثم مده إلى 28 مارس.

ويتعلق أصل الدعوى بتعويضٍ طالبت به أرابيا انفستمنتس هولدنج “العربية للاستثمارات سابقًا”بسبب انسحاب شركة بيجو من التعاقد معها.

«القاهرة للسيارات» تطالب بتعويض 150 مليون يورو عن فسخ التعاقد فى 2017

يُشار إلى أن شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات التابعة للعربية للاستثمارات هى المنخرطة فى النزاع باعتبارها الطرف المباشر فى التعاقد.

وتطالب الشركة بتعويض قيمته 150 مليون يورو من مجموعة “بي إي إيه” مالكة العلامة التجارية “بيجو”.

وتلقّت “القاهرة للتنمية وصناعة السيارات” فى نوفمبر 2017، خطابًا من شركة بيجو يفيد عدم نيتها الاستمرار فى العلاقة التعاقدية الحصرية القائمة بينهما منذ سنوات طوال بقطاع السيارات.

واعترضت القاهرة للتنمية على هذا القرار آنذاك باعتباره مفاجئًا، ولجأت للقضاء لتعويضها عما تسبب فيه من أضرارٍ لحِقت بها فى السوق.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة لشركة أرابيا انفستمنتس ارتفاع صافى أرباحها إلى 57.3 مليون جنيه، خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بصافى ربح قدره 54 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال إلى 1.2 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بإيرادات بلغت 1.23 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم تراجعت خسائرها خلال التسعة أشهر إلى 5.6 مليون جنيه، مقارنة بخسائر بلغت 6.8 مليون جنيه خلال الفترة من 2020.