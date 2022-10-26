محكمة تسقط كل الأحكام الصادرة ضد «القلعة للاستشارات المالية» في نزاعات «علي دايخ»

أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية ، إسقاط محكمة الدقي الجزئية جميع دعاوى الشيكات بدون رصيد المتنازع عليها مع رجل الأعمال السعودي على بن حسن دايخ.

وأكدت القلعة للاستشارات المالية في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأربعاء، قبول المحكمة معارضتها في 3 شيكات متصلة بالنزاع بقمية 8.3 مليون دولار .

وأشارت القلعة إلى أن كل دعاوى الجنح المرفوعة من قبل رجل الأعمال السعودي على دايخ قد سقطت جميعها بأحكام متتالية من محكمة الدقي الجزئية.

وأفصحت الشركة في 9 أكتوبر الجاري قبول محكمة الدقي معارضتها في 4 شيكات متصلة بالنزاع بقمية 10.17 مليون دولار لسابق الفصل فيها، وفقًا لبيان مرسل للبورصة ساعتها.

القلعة للاستشارات المالية أودعت مبلغ يعادل 18.5 مليون دولار لدى محكمة الدقي في سبتمبر

محكمة مصرية

وأودعت القلعة فى 12 سبتمبر الماضى مبلغ يعادل 18.5 مليون دولار لدى محكمة الدقي فى إطار متطلبات نزاع قضائى ممتد منذ عام مع رجل الأعمال السعودي على بن حسن دايخ.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة ساعتها، إن هذا المبلغ تم إيداعه لدى خزينة محكمة الدقي لحين الفصل النهائى فى قضايا شيكات بدون رصيد مرفوعة ضد رئيس مجلس الإدارة.

ويمثل هذا المبلغ كامل قيمة الشيكات المقدمة من رجل الأعمال على بن حسن آل دايخ إلى هيئة المحكمة. ونوهت القلعة إلى رفعها عدد من القضايا المدنية والجنائية بخصوص هذا النزاع فى الفترة الماضية.

التصالح في شيك متصل بالنزاع بقيمة 4 ملايين دولار العام الماضى

وأصدرت محكمة جنح قصر النيل حكما غيابيا على د.أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة القلعة فى 23 مايو 2021 فى دعوى شيك بدون رصيد مرفوعة من على دايخ وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

وتعرض رئيس المجلس للمنع من السفر آنذاك إلى رحلة عمل لدى إحدى شركات القلعة التابعة في السودان ،وتم إبلاغه بوجود اسمه على قوائم المنع من السفر،بسبب هذا الحكم الغيابى.

وأعلنت القلعة للاستشارات المالية فى 19 أغسطس 2021 ،التصالح فى دعوى شيك بدون رصيد بقيمة 4 ملايين دولار مرفوعة من رجل الأعمال على حسن دايخ،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

وشرح أحمد هيكل رئيس الشركة تفاصيل الدعوي العام الماضى، مشيرا إلى أنها تتعلق بنزاع تجاري بسبب شيك بدون رصيد بقيمة 4 ملايين دولار، مؤكدا أن شركة بحجم القلعة قادرة على تسديده.

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON” بتاريخ 14 يونيو 2021: هذه جنحة بشيك بمبلغ 4 ملايين دولار وكنا في طور مفاوضات لحل الخلاف لكن للأسف مكناش نعرف ان القضية رفعت وتم صدور الحكم غيابيا بجنحة الشيك بقيمة 4 ملايين دولار”.

تحول قياسي في أداء القلعة إلى الربحية بقيمة 7.3 مليار جنيه فى النصف الأول

أحمد هيكل رئيس مجلس الإدارة

وقررت الجمعية العامة لشركة القلعة فى اجتماع 20 يوليو الماضى استمرار الشركة رغم تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين، كما أقرت إجراء تغيير طفيف على اسم الشركة بإضافة كلمة للاستثمارات بدلا من للاستشارات، وفقا لمحضر الاجتماع المرسل ساعتها.

وفوضت العمومية أحمد هيكل رئيس مجلس الإدارة فى اتخاذ أى تعديلات على الاسم المقترح فى حال التباس ذلك الاسم مع اسم أى شركة أخرى، إضافة إلى تعديل المادة 2 من النظام الأساسى للشركة فى ضوء ذلك.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة انخفاض خسائر القلعة للاستشارات المالية بشكل ملحوظ إلى 5.7 مليار جنيه خلال العام الماضى، بدفع نمو إيراداتها إلى 45.8 مليار جنيه تقريبا.

بينما كشفت نتائج أعمال أحدث تحولًا قياسيًا باتجاه الربحية بقيمة 7.3 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو 2022 مقارنة بخسائر بلغت 3.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم القلعة المجمعة المرسلة للبورصة (29 سبتمبر الماضى)، قفزة هائلة فى الإيرادات إلى 45.6 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة بإيرادات بلغت 18.1مليار خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما ارتفعت تكاليف النشاط إلى 33.8 مليار جنيه خلال النصف، مقارنة مع تكاليف بلغت 18.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة العام الماضى .

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم تسجيل خسائر بقيمة 831.2 مليون جنيه بنهاية خلال(يناير-يونيو) مقارنة مع خسائر بلغت 194.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وتحول نصيب السهم الأساسى والمخفض من الأرباح المجمعة إلى الربحية بشكل قياسي ليسجل 4.013 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة مع نصيب خسائر بلغ 1.77 جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وتخطط الشركة لزيادة أنشطتها التصديرية خلال الثلاث سنوات القادمة بالتوازى مع أنشطة السوق المحلية لتوفير بدائل الاستيراد والحد من ارتفاع أسعار الواردات نتيجة زيادة تكاليف الشحن العالمية.