محكمة ترفض طلبا عاجلا لإيقاف حكم لصالح أوراسكوم للإنشاء

رحب عزالدين:قالت شركة جولدن بيراميدز بلازا إن محكمة النقض رفضت الطلب العاجل بوقف التنفيذ في الطعن المقدم على الحكم الصادر لصالح شركتى أوراسكوم للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمية.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن المحكمة قررت يوم 12 ابريل الجارى رفض وقف التنفيذ إحالة الطعن لدائرة ا

رحب عزالدين:

قالت شركة جولدن بيراميدز بلازا إن محكمة النقض رفضت الطلب العاجل بوقف التنفيذ في الطعن المقدم على الحكم الصادر لصالح شركتى أوراسكوم للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمية.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن المحكمة قررت يوم 12 ابريل الجارى رفض وقف التنفيذ إحالة الطعن لدائرة الثلاثاء التجارية لجلسة 8 مايو القادم.

وتطعن الشركة في الدعوى بالتزوير على حكم التحكيم الصادر فى الدعوى التحكيمية رقم 467 لسنة 2006 والصادر ضدها فى قضية سهل حشيش.ورفضت المحكمة طلبًا عاجلًا للشركة فى 22 نوفمبر الماضي لإيقاف تنفيذ الحكم.

وأصدر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي فى 3 مارس 2015، حكمًا لصالح شركتى أوراسكوم للإنشاء وشركة المقاولين العرب فى نزاع مع جولدن بيراميدز.

وقضى الحكم بإلزام الشركة بسداد 260.8 مليون جنيه و43.4 مليون دولار، مضافاً إليهما الفوائد من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد.