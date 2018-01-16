محكمة بنها تنظر استئناف أوتو جميل على تغريمها 60 ألفًا لأحد العملاء

أحمد شوقيتنظر محكمة بنها يوم 26 فبراير 2018، استئناف شركة عبداللطيف جميل "أوتو جميل"، وكيل فورد، على حكم يلزمها بدفع تعويض قيمته 60 ألف جنيه لأحد العملاء؛ بعد إحجام الشركة عن تنفيذ قرار صادر من جهاز حماية المستهلك بإلزامها بمنح العميل ضمانا على ناقل حركة سيارته بعد استبداله أو مد فترة ضمان

أحمد شوقي



تنظر محكمة بنها يوم 26 فبراير 2018، استئناف شركة عبداللطيف جميل “أوتو جميل”، وكيل فورد، على حكم يلزمها بدفع تعويض قيمته 60 ألف جنيه لأحد العملاء؛ بعد إحجام الشركة عن تنفيذ قرار صادر من جهاز حماية المستهلك بإلزامها بمنح العميل ضمانا على ناقل حركة سيارته بعد استبداله أو مد فترة ضمان السيارة.

أوضح العميل أن المشكلة بدأت بعد اكتشاف عيب بناقل الحركة الخاص بسيارة فورد “فوكس”؛ ومن ثم التوجه لمركز خدمة أوتو جميل الذي قام باستبداله لكن الشركة رفضت منح ضمان؛ ومن ثم توجه لجهاز حماية المستهلك الذي قرر إلزام “أوتو جميل” بمنح العميل ضمانًا لناقل الحركة لمدة سنة أو لمسافة 20 ألف كم، أيهما أقرب وفقًا للعرف التجاري.

واستطرد أن الشركة رفضت تطبيق قرار جهاز حماية المستهلك الذي قرر إحالتها للنيابة العامة بعد مرور 15 يومًا على صدور القرار دون تنفيذه؛ مشيرا إلى أن محكمة الجنح الاقتصادية أدانت بالفعل وكيل فورد، وألزمته بدفع تعويض مؤقت؛ ومن ثم تقدمت الشركة بالاستئناف على الحكم لكن تم تأييده.

وأضاف أنه تم تحويل القضية للقضاء العادي؛ ومن ثم قامت محكمة الخانكة بإصدار حكم أول درجة يوم 31 اكتوبر 2017 بتغريم الشركة 60 ألف جنيه لصالح العميل، لكن الشركة قامت بالاستئناف، موضحًا أن الجلسة الأولى لنظر الاستئناف ستكون يوم 26 فبراير المقبل.

ولفت العميل إلى أن جهاز حماية المستهلك قام بمجهودات كبيرة لدعمه والحصول على حقوقه، تم تشكيل لجنة فنية عند تقديمه الشكوى، والتي أثبتت استبدال فتيس السيارة بالفعل، وبناءً على ذلك تم السير في إجراءات التقاضي بعد رفض الشركة تنفيذ قرار الجهاز.