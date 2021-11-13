محكمة النقض تؤيد حكم الإعدام لطبيب كفر الشيخ قاتل زوجته وأبناءه

وتعود وقائع القضية إلى عام 2018 بقيام الطبيب الجاني بقتل زوجته وأبنائه الثلاثة ذبحًا بسكين أثناء نومهم لخلافات زوجية، وذلك بعد أن وضع لاصقًا على أفواههم وقام بذبحهم أثناء نومهم ودون وازع من الرحمة

أصدرت محكمة النقض ،برئاسة المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين: علي حسانين وعادل عماره وياسر جميل حكمها بتأييد الحكم الصادر عن محكمة جنايات كفر الشيخ عام 2019 بالإعدام شنقا طبيب لإدانته بقتل زوجته وأبنائه الثلاثة، ليصبح بذلك الحكم نهائيا وباتا.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2018 بقيام الطبيب الجاني بقتل زوجته وأبنائه الثلاثة ذبحًا بسكين أثناء نومهم لخلافات زوجية، وذلك بعد أن وضع لاصقًا على أفواههم وقام بذبحهم أثناء نومهم ودون وازع من الرحمة.

وأظهرت التحقيقات أن الطبيب الجاني خطط لارتكاب جريمته قبلها بأيام، حيث اتفق مع زميلته الطبيبة التي تتناوب معه العمل على أن تذهب بدلًا منه للعمل يوم الواقعة، وعقب ارتكاب الجريمة بعثر محتويات دولاب زوجته المجني عليها وأخفى المصوغات ليوهم الجميع أن القتل كان بدافع السرقة، ثم توجه إلى محل نجارة وإلى البنك لإبعاد الشبهة عنه.

وأكدت التحقيقات ارتكاب الطبيب المتهم للواقعة بسبب خلافات زوجية وقضت محكمة الجنايات بإحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامه وذلك عام 2019 وقضت بإعدامه وأقرت محكمة النقض اليوم حكم الإعدام ضده.

كتبت نجوى عبد العزيز