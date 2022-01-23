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محكمة النقض تؤيد إدراج 40 إخوانيا على قوائم الإرهاب

لمدة خمس سنوات
المال - خاص 9:50 م, الأحد, 23 يناير 22 9:50 م, الأحد, 23 يناير 22

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قضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمة من 40 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية، وتأييد إدراجهم على قوائم الإرهاب.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا بإدارج المتهمين على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة خمس سنوات.

ويعد هذا الحكم حكما نهائيا غير قابل للطعن وفقا لقانون إجراءات وحالات الطعن بالنقض.

ووجهت النيابة العامة اتهامات للمتهمين منها التحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان الإرهابي، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي، وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى.

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كتبت: نجوى عبد العزيز

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بقلم المال - خاص

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