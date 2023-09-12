محكمة المنصورة الاقتصادية تعقد جلسة لبيع أحد مصانع العاشر بقيمة 130 مليون جنيه

تعقد محكمة المنصورة الاقتصادية جلسة مزايدة يوم 4 أكتوبر المقبل، وذلك لبيع مصنع تابع لشركة المؤسسة الثلاثية للاستثمار الصناعي.

وحسب مصادر مطلعة، فان مصانع الشركة تقع في منطقة العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية رقم أ على مساحة تصل الى 14.4 ألف متر مربع .

وسيتم البيع لصالح أحد البنوك العاملة بالسوق المحلية، بمبلغ أساسي للبيع يصل إلى 130 مليون جنيه.

ويأتي قرار البيع حسب المصادر، تنفيذا للأمر العقاري رقم 1 لسنة 2023 بمحكمة المنصورة الاقتصادية الصادر من قاضي التنفيذ بالمحكمة.

وخلال أغسطس الماضي، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن إطلاق المرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بواقع 1.7 مليون متر موزعة على 14 محافظة، وتضم طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراضٍ كاملة المرافق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدفها الهيئة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي.

وتضمن المرحلة الخامسة من الخريطة الإلكترونية، 230 قطعة بمدينة السادات بالمنوفية، و63 قطعة بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية، و36 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بالجيزة، و162 قطعة بمدينتى قفط ونجع حمادي بمحافظة قنا، و21 قطعة بمدينة كوم أوشيم بالفيوم، و34 قطعة بالمطاهرة شرق النيل بالمنيا، و29 قطعة بمدن الأحايوة والكوثر وغرب طهطا بمحافظة سوهاج.

كما تضمنت هذه المرحلة 29 قطعة بمدينة دشلوط بأسيوط، و22 قطعة بمدينة البغدادى بمحافظة الأقصر، و13 قطعة بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد، كما تم طرح 12 قطعة بجمصة بمحافظة الدقهلية، و29 قطعة بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، و88 قطعة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و22 قطعة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.